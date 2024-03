Nacionalni program L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti« v Sloveniji poteka od leta 2006, v svojih 18. letih je sprejel več kot 400 prijav in vključno z letošnjimi prejemnicami priznanj podprl 52 izjemnih mladih znanstvenic, ki svoje raziskovalno delo opravljajo na področju biologije, medicine, farmacije, biokemije in fizike.

Letos sta Ocenjevalna skupina in Nacionalni odbor s 5.000 evri podprla: Tino Arh, eksperimentalno fizičarko, ki raziskuje magnetizem kvantnih materialov, eno najbolj živahnih področij v sodobni fiziki trdne snovi, ki bi lahko predstavljalo pomembno platformo za razvoj nove generacije kvantnih tehnologij, danes pa njihovo razumevanje zahteva uporabo najsodobnejših eksperimentalnih in teoretičnih metod. Uršo Čerček, biokemičarko, ki se posveča raziskovanju nevrodegenerativnih bolezni amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in frontotemporalna demenca (FTD) s ciljem razvoja boljših terapij za zdravljenje bolezni, ki popolnoma spremenijo življenje bolnika in svojcev ter predstavljajo breme zdravstvenemu sistemu. In Tjašo Rijavec, kemičarko, ki se ukvarja z dediščinsko znanostjo, interdisciplinarnim področjem preučevanja kulturne in naravne dediščine, kjer se osredotoča na procese razgradnje materialov kulturne dediščine z namenom, da bi preprečila oziroma upočasnila procese razgradnje neprecenljivih muzejskih predmetov.

Med raziskovalci v Sloveniji deluje tretjina žensk

Zadnji podatki kažejo, da med raziskovalci deluje tretjina žensk, kar Slovenijo uvršča v povprečje med državami EU. Delež raziskovalk je bil najvišji na področju medicine (61 odstotkov), najnižji pa na področju tehniških in tehnoloških ved (20 odstotkov). Med financiranimi raziskovalnimi projekti v letu 2022 je bilo 41 odstotkov takih, ki so jih vodile ženske. Najvišji delež izbranih projektov, ki jih vodijo ženske, je zabeležen na področju biotehniških ved (59 odstotkov), najmanjši pa – spet - na področju tehničnih ved (25 odstotkov).

»Slovenija je znanosti prijazna država, nedvomno pa znanstveniki, še posebej ženske v znanosti, še vedno potrebujejo spodbudo in podporo, da lahko v celoti razvijejo svoj znanstveni potencial. In prav to je tudi želja in namen uspešnega sodelovanja L’Oréala in UNESCa. Že četrt stoletja globalno in v Sloveniji že 18. leto, preko programa »Za ženske v znanosti« prepoznavamo izjemne mlade raziskovalke in znanstvenice ter jim podajamo roko na njihovi znanstveni poti,« je v uvodnem nagovoru poudarila Irena Šarić Dombaj, članica uprave in direktorica korporativnih komunikacij L'Oréal Adria - Balkan. In dodala: »Verjamem, da bodo zgled za mnoga druga dekleta, ki se danes odločajo o svoji prihodnji karieri.«

Papič: »Čaka nas še veliko dela, če ne želimo še naprej izgubljati potenciala v znanju«

Izbranim trem znanstvenicam je diplome podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič ter ob tem izpostavil: »Čaka nas še veliko dela, če ne želimo še naprej izgubljati potenciala v znanju, ki ga lahko prispevajo znanstvenice. Nova slovenska znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija zato nedvoumno postavlja enake možnosti spolov kot osrednje načelo. Med drugim posebno pozornost namenja vključevanju enakih možnosti spolov v vseh fazah raziskovalnega procesa. Med cilji strategije je tudi oblikovanje bolj vključujočih politik, programov in praks za odpravo neenakosti med spoloma pri zaposlovanju, napredovanju ter ohranjanju raziskovalk v raziskovalni dejavnosti. V prihodnje nameravamo vzpostaviti tudi širšo strokovno razpravo o načinih in pomenu vključevanja vidika spola v financiranje raziskav.«

Predsednica nacionalnega odbora za program L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti«, prof. dr. Alenka Malej, je v svojem govoru izpostavila, da »nekaj simbolike je v tem, da L’Oréal, ki je za svoje poslanstvo postavil lepoto, podpira ženske v znanosti. Ponavadi lepoto povezujemo predvsem z neko drugo ustvarjalnostjo ljudi - z umetnostjo. A mnogi znani raziskovalci tudi v znanosti vidijo lepoto, in sicer lepoto občutkov, ko preko raziskovanja odkrijemo nekaj novega. Verjamem, da to lepoto pozna mnogo raziskovalcev.«