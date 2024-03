»Veste, s kom se danes srečuje tam doli v Mar-a-Lagu? Z Orbanom iz Madžarske, ki je dejal, da demokracija ne deluje in si prizadeva za diktaturo. Jaz vidim prihodnost, kjer branimo demokracijo, ne pa jo ponižujemo,« je dejal Biden podpornikom v Philadelphii. Orban je na družbenih omrežjih objavil fotografijo in videoposnetek srečanja s Trumpom in ob tem napisal: »Naredimo Ameriko spet veliko, gospod predsednik!«

Orban je po pogovorih Trumpa označil za »predsednika miru«. »Madžari moramo narediti samo eno stvar, to je, da si iskreno priznamo: svet bi bil boljši in za Madžarsko bi bilo bolje, če bi se predsednik Donald Trump vrnil na oblast,« je dejal v videoposnetku, ki ga je na družbenem omrežju Facebook objavil po srečanju s Trumpom v njegovi rezidenci Mar-a-Lago v Palm Beachu.

V času Trumpovega mandata je bil na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini mir in teh vojn danes ne bi bilo, če bi bil Trump predsednik ZDA, je nadaljeval Orban. Trump je po njegovih besedah »ponudil spoštovanje v svetu in s tem ustvaril pogoje za mir«. Pričakuje tudi, da bo Trumpova vrnitev v Belo hišo oživila dvostranske trgovinske odnose.

Trump na enem od posnetkov pravi, da ni boljšega in pametnejšega voditelja, kot je fantastični Viktor Orban. »Ni kontroverzen, ker pravi, da tako bo in to je to. On je šef,« je dejal Trump. Madžarski premier je eden redkih voditeljev v Evropi, ki na novembrskih predsedniških volitvah želi zmago republikanskega kandidata. Trump in Orban imata enaki stališči tudi glede Ukrajine, saj nekdanji predsednik ZDA redno izraža občudovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina, Orban pa ohranja tesne stike s Kremljem.

Washington Examiner poroča, da se je Orban srečal tudi z bivšo prvo damo ZDA Melanio Trump. Pred srečanjem s Trumpom pa se je madžarski premier med drugim srečal s Trumpovim nekdanjim svetovalcem in desničarskim ideologom Stevom Bannonom.