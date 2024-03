Na protestu, ki je potekal v okviru festivala Rdeče zore, so zbrane letos v ospredje postavile reproduktivno delo, torej gospodinjsko in skrbstveno delo, ki je »nevidno in neplačano oziroma podplačano«. V delovnem odboru so poudarile, da ženske doma čistijo in gospodinjijo, hkrati pa vzgajajo otroke ter vse življenje skrbijo za brate, partnerje, starše in stare starše. »Oni pravijo, da je to ljubezen, me pravimo, da je neplačano delo,« so izpostavile.

Udeleženke protesta so zahtevale, da se reproduktivno delo žensk prepozna kot delo in zanj zahtevale dostojanstveno plačilo. Zavzele so se za podružbljanje reproduktivnega dela z vzpostavljajo in krepitvijo mehanizmov socialne države, ki lahko delo prenesejo z ramen posameznic v roke skupnosti.

»Osvobajanje žensk od njihovih tako imenovanih naravnih zadolžitev namreč ne more reševati vsaka družina posebej. Za to mora poskrbeti celotna družbena ureditev. Z javnimi vrtci, menzami, skupnostnimi prostori, domovi za ostarele, porodniškim dopustom za oba starša in ostalimi socialnimi ukrepi,« so opozorile.

Zavzele so se, da se ženska skrb za bližnje, ki se v družbi večkrat jemlje za samoumevno, prepozna kot delo, brez katerega družba ne more obstajati. Vsako delo mora biti dostojno plačano, so prepričane organizatorke. S Kongresnega trga so se protestnice sprehodile do Miklošičevega parka in med potjo vzklikale Delavkam oblast, kapitalizem mora past.

Predsednica sindikata Tuš Mirjana Janjić je v govoru pred Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozorila na vse večje izkoriščanje in izčrpavanje žensk v službi in doma. »V maloprodaji smo zaposlene večinoma ženske, ki pa delamo za izjemno nizko plačo, delovni pogoji pa so iz leta v leto težji. Večina nas trpi za hudimi zdravstvenimi težavami. Bolečine v hrbtu, bolečine v sklepih in rokah so nekaj vsakdanjega,« je opozorila.

Protestnice so opozorile tudi na pomen solidarnosti z bojem in trpljenjem žensk v koloniziranih deželah. »To je dan, ko tkemo sestrske vezi z vsemi ženskami sveta. To je dan solidarnosti s palestinskimi ženskami,« so poudarile protestnice.

Spregovorili sta ženski iz Jordanije in Gaze, ki sta opozorili na posledice kolonializma in pozvale k osvoboditvi Palestine in takojšnjem premirju v Gazi. Pozivom se je pridružila tudi množica, ki je med hojo po Ljubljani vzklikala Delavke stojimo za mir in Palestino in Free Palestine.