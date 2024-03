Mateja, vinska kraljica

Član redakcije N. N., ki se je specializiral za natančno preučevanje lika, dela in delovnih obveznosti nove kmetijske ministrice Mateje Čalušić, je odkril, da ta še kar nadaljuje svetlo vinogradniško tradicijo, s katere se je povzpela na ministrski položaj. Takoj v ponedeljek prihodnji teden si je rezervirala udeležbo na okrogli mizi na temo Izzivi in vizija nadaljnjega razvoja vinogradništva in vinarstva, v četrtek pa se bo udeležila vinogradniško-vinarskega posveta slovenske Istre, ki ga organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica in kjer bo poudarek na izzivih pridelave in predelave grozdja in vina na območju slovenske Istre.