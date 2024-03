V čem se razlikujeta pametna ura in pametna zapestnica? Vprašanje vsako leto bolj bega. Zlasti zato, ker pametne zapestnice dejansko brez težav opravljajo vlogo ure in so hkrati »pametne«. Razlika med njimi tudi ni v dizajnu. Applove pametne ure watch so najbolj pametne ure na trgu, a so po dizajnu veliko bolj podobne zapestnicam. Vsaj v primerjavi z elegantnim klasičnim dizajnom ur, ki jih na trg pošilja Huawei, čeprav so ure tega kitajskega podjetja po drugi strani nekoliko manj »pametne«. Za pametne zapestnice se govori, da so primarno namenjene športnim aktivnostim in beleženju biometrije, a to so v resnici stvari, ki jih premijske pametne ure počnejo bolje in v večjem obsegu. Zdi se, da se glavna razlika med vrstama naprav pravzaprav skriva v razkoraku cenovnega razreda ter premijskosti dizajna in materialov. Če je tako, zakaj ob boku Samsungovega mobilnika galaxy s24 ultra mobilniki Samsungove serije a05 tudi nimajo drugačnega imena? Denimo: pametna ploščica?

S trenutnim trendom razvoja tehnologije, ki bolj dviguje dno kot strop, je neizbežno, da se bo podobnost med nekoč še relativno različnimi napravami, kot so pametne zapestnice in ure, povečevala. Kupec se posledično skozi leta odpoveduje vse manj, ko namesto relativno dragih pametnih ur kupuje dosti bolj dostopne zapestnice. Zapestnica, ki sodi v to kategorijo, je tudi nova Samsungova zapestnica galaxy fit3. Zadnjo različico je Samsung izdelal pred daljnimi štirimi leti.

Zaslon AMOLED, ki ga najdemo na novi zapestnici, ima diagonalo 4 centimetre (1,6 palca), ločljivost 256×402 in 60-herčno osveževanje slike. Je zelo lep in dovolj velik, da med bogatim naborom številčnic najdemo takšno, ki estetsko prija in omogoča, da hitro razberemo, koliko je ura. Za nameček je ohišje izdelano iz aluminija, kar napravi daje pridih kvalitetne izdelave. Pašček je iz gume, njegov presežni jeziček pa spravimo pod pašček. Videti je elegantno, vendar je včasih lahko malo naporno stvar potegniti nazaj ven, da bi zapestnico lahko sneli. S težo 18,5 grama na zapestju sedi praktično neopazno.

Klic lahko zavrneš, ne moreš pa ga sprejeti

Galaxy fit3 premore večino klasičnih biometričnih tipal. Med drugim optično tipalo srčnega utripa, tipalo za merjenje kisika v krvi (SpO2), merilnik pospeška, žiroskop in barometer. Ponoči meri vzorce spanja. Če imaš v bližini še povezan mobilnik, z njim v tandemu beleži tudi vzorce smrčanja. Manjkajo GPS ter tipala za EKG in EDA. Ker zapestnica ne premore mikrofona, prek nje tudi ni mogoče klicati ali sprejemati klicev. Obstaja pa možnost, da prek zapestnice zavrnemo dohodni klic na povezani telefon. Prav tako je na zapestnico mogoče prejemati sporočila SMS in aplikacij, kot sta messenger in whatsapp. Nanje je sicer možno odgovoriti zgolj s predpripravljenimi odzivi. Prav tako je treba za prejemanje sporočil aplikacijam potrditi dovoljenja.

Med koristnimi funkcijami zapestnice sta tudi samodejna zaznava močnih padcev in klic v sili SOS, ko se kaj takega pripeti. Da je uporabnik brezskrben tudi med intenzivnejšo vadbo ali na deževne dni, medtem skrbi vodoodpornost po standardu IP68 oziroma 5 ATM, kar zadošča za potop na globino 50 metrov.

Med glavnimi težavami tovrstnih naprav pa je še vedno baterija. Samsung je v galaxy fit3 vgradil baterijo s kapaciteto 208 miliampernih ur (mAh). Podjetje trdi, da naj bi to zadoščalo za do 13 dni uporabe, kar je privlečeno za lase. Z vklopljenimi tipali je od baterije veliko bolj realno pričakovati kak teden avtonomije. Če omogočiš vedno vključen zaslon, se stvar izprazni že v kakšnih treh dneh. Kar je čudno, saj je vedno vključen zaslon zgolj črnina, s sivo številčnico. Znajo pa imeti veliko dražje pametne ure tudi slabšo avtonomijo. S ceno 79 evrov Samsung galaxy fit3 ni slaba izbira.