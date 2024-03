Apple je v ponedeljek predstavil novi različici svojih zelo priljubljenih in izredno prenosnih prenosnikov macbook air. Manjša različica ima diagonalo zaslona 34,5 centimetra (13,6 palca), večja pa 38,9 centimetra (15,3 palca). Največja novost nove generacije naprav je gotovo procesor m3. Gre za tretjo generacijo Applovih lastnih procesorjev, s katerimi je podjetju iz Cupertina uspelo narediti velik skok pri uporabnosti prenosnikov. Po zaslugi arhitekture arm in iznajdljivosti lastnih inženirjev jim je uspelo v isti čip stlačiti veliko moči in zmožnost zelo varčnega delovanja. Apple trdi, da je novi macbook air s procesorjem m3 kar za 60 odstotkov bolj zmogljiv od svojega predhodnika macbook air m2. Obljubljena avtonomija baterije ob tem ostaja nespremenjena in naj bi uradno zdržala do 18 ur. V praksi gre najverjetneje računati z nekaj urami manj standardne uporabe, a bi vseeno moralo biti več kot dovolj za delovnik pri pisarniških obremenitvah naprave. Nekateri prvi neodvisni testi govorijo celo o 15 urah mešane uporabe, a so metodologije tudi vedno stvar debate.

Oderuške cene za disk in delovni spomin

Novi airov procesor je Apple predstavili oktobra lani, od lanskega novembra pa jih vgrajujejo v nove prenosnike macbook pro s 14-palčnimi zasloni. Čip v vstopni različici sestavlja 8-jedrni procesor. Od tega so štiri jedra namenjena učinkovitemu delovanju naprave, štiri pa zmogljivemu. Procesorju na čipu dela družbo še 8-jedrna grafična kartica. Dražje različice prenosnika premorejo celo 10 grafičnih jeder. Vse različice ponujajo zmogljivost izrisovanje grafičnih podob, ki simulirajo sledenje svetlobnih žarkov (ray-tracing). Ker se to danes spodobi, je čip prilagojen tudi za delovanje umetne inteligence, a je bilo to mogoče reči tudi za njegovega predhodnika. Čip m3 naj bi bil na tem področju 15 odstotkov zmogljivejši od čipa m2.

Je pa Apple tudi tokrat ostal zvest svoji oderuški praksi z zaračunavanjem prek vseh meja razumnosti za dodatni delovni spomin in prostor za shranjevanje. Vstopna različica prenosnika macbook air m3 13 stane okoli 1430 evrov. Za tak denar uporabnik dobi pregovorno skromnih 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Spomnimo, da se Apple zadnja leta vse bolj trudi postati tudi platforma za videoigre. Če na vstopni macbook air naložite igro Death Stranding, ki zasede 77 GB, in temu dodate še sistemske datoteke, ste že skoraj na polovici celotnega diska. Za dodatnih 256 GB diska je treba odšteti dodatnih 240 evrov. Za občutek dodajmo, da diski nvm ssd s kar 2 TB (skoraj desetkrat več prostora) v prosti prodaji stanejo nekje od 130 do 160 evrov. Dodatnih 240 evrov pa je treba odšteti, če želite ob tem nadgraditi tudi delovni spomin na 16 GB. Tudi tu so Applove cene škandalozno napihnjene.

Pogojno tudi slika na dveh zunanjih monitorjih

Zaslon prenosnika je IPS z LED-osvetlitvijo, najvišja svetilnost pa doseže do 500 kandel. Ločljivost zaslona je ob tem 2560x1664. Opremljen je s kamero z ločljivostjo 1080p, kar je dobro. Malo manj dobro je, da so jo spet namestili v frufru sredi čela prenosnika. S tem so sicer stanjšali obrobo, a kakšne praktične koristi za izkoristek prostora, ko kamera ne kvari izkušnje, s tem ni videti. Predstavljajte si, da se vam ves čas z vrha zaslona v sliko vriva črn pravokotnik. To je nekaj, kar nas je dolga leta motilo na telefonih in ne vem, zakaj nas ne bi na prenosnikih. Očitno tudi Apple ni strašno ponosen na dizajn zaslona, saj frufru v praktično vseh promocijskih fotografijah skrije v črno ozadje. Zaprt prenosnik je sicer debel vsega 1,13 centimetra do 1,15 centimetra, težek pa je med 1,24 in 1,51 kilograma. Debelejša in težja je seveda različica z večjim zaslonom.

Nova je nadgradnja na tehnologijo Wi-Fi 6E, ki omogoča več kanalov in širšo pasovno širino ob prenosu podatkov z brezžičnih omrežij. Zanemariti pa ne gre niti nove zmožnosti prikazovanja slike na kar dveh zunanjih monitorjih hkrati. Je pa treba pri tem opozoriti, da bo drugi zunanji monitor prejel signal zgolj takrat, ko bo monitor na macbook airu m3 zaprt. To pomeni, da bo treba za delo na dveh zunanjih monitorjih dokupiti še miško in dodatno tipkovnico. Kakopak od Appla. Tudi to ni poceni.

V škatli z vstopnim prenosnikom kupec dobi polnilnik z močjo 30 vatov (W) in kabel​ USB-C. Opcija je tudi polnilnik z močjo 70 vatov. Tipkovnica je spet magic keyboard, ki so jo vgradili že v macbook air m2.

Prenosniki macbook air m3 so v prodajo vstopili včeraj in so že dostopni tudi pri slovenskih prodajalcih. Ti za zdaj še naprej prodajajo svoje zadnje zaloge macbook airov m1 iz leta 2020, so pa pri Applu medtem prodajo teh modelov že ustavili.

