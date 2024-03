Pistolettova Venera iz cunj velja za simbol italijanskega umetniškega gibanja arte povera oziroma revna umetnost. Sestavljena je iz klasične skulpture boginje Venere ter pisanega kupa iz cunj in zavrženih oblačil, ki stoji pred njo. Pistoletto se je pri delu opiral na različna protislovja, kot so starodavno proti sodobnemu, belo proti barvitemu, trdo proti mehkemu, dragoceno proti cenenemu. Slikar, performer in umetnostni teoretik, rojen leta 1933 v Bielli v severni Italiji, je eden glavnih predstavnikov gibanja arte povera. Njegova umetnost se pretežno ukvarja z združevanjem umetnosti in vsakdanjega življenja v smislu celovite umetnine. Leta 2022 je bila v ljubljanski Cukrarni velika pregledna razstava Pistolettovih del, med katerimi je bila tudi Venera iz cunj.