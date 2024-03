Colmanova, ki je prejela oskarja za svojo vlogo v filmu Jorgosa Lantimosa Najljubša, je, preden je zaslovela kot igralka, več let delala kot čistilka in tajnica, da je preživela. Ko je že skoraj opustila igranje, se ji je končno uspelo prebiti na sceno. Doslej je poleg oskarja osvojila tudi dva zlata globusa in tri bafte.

Colmanova, znana tudi po vlogi kraljice Elizabete II., sicer ni edina, ki je priznala lepotne posege. Vključno z Martho Stewart so to pred njo storile Kate Hudson, Dolly Parton in Kelly Ripa.

Po tržnem poročilu, ki ga je SpaMedica objavila decembra, je bilo leta 2022 po vsem svetu opravljenih več kot devet milijonov terapij z botoksom, kar je 26,1-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Poročilo tudi navaja, da je bilo 85 odstotkov teh posegov opravljenih pri ženskah.