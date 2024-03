Mlajši brat princesine matere Carole je v intervjuju za časnik The Sun pri tem dejal, da je zadnja stvar, za katero bi si želel, da bi njegov nastop v resničnostnem televizijskem šovu družini povzročil kakršen koli stres, obenem pa pripomnil, da je njegova nečakinja preprosto popolna. Dodal je tudi, da bi rad razjasnil svoj sloves slabega fanta, s čimer je namigoval na incident iz leta 2017, ko je bil kaznovan s 5000 funti globe in družbenokoristnim delom, potem ko je priznal, da je med prepirom udaril svojo ženo v obraz.

Dobrodelna organizacija Women's Aid za njegovo kesanje nima posluha in je javno kritizirala ITV zaradi izbire Goldsmitha kljub njegovi obsodbi zaradi napada na ženo. Tiskovna predstavnica organizacije Women's Aid je za BBC povedala: »Odločitev, da se v hišo zvezdniškega Big Brotherja vključi moški, ki je bil obtožen in je priznal krivdo za napad na svojo ženo, dokazuje, da se produkcijska ekipa premalo zaveda problematike žrtev nasilja v družini.« Sporočila je še, da bi moral ITV razmisliti o tem, kako bo to vplivalo na ženske, ki so preživele nasilje v družini, in da je njihova odločitev znak, da se teh zločinov ne jemlje resno.

Nova sezona zvezdniškega Big Brotherja slavnih sicer sledi šestletnemu premoru, v njej pa znova sodeluje tudi žena glasbenika Ozzyja Osbourna Sharon Osbourne.