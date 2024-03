Potem ko so v nedeljo po katastrofalni predstavi v obrambi predvsem v prvem polčasu, ko jim je Partizan nasul kar 70 točk in s tem postavil rekord v ligi ABA, skoraj prišli do preobrata v Beogradu, zdaj pri Cedeviti Olimpiji računajo, da bodo v boju za čim boljše izhodišče pred končnico ugnali vsaj Budućnost slovenskega trenerja Andreja Žaklja. Drugi slovenski predstavnik Krka v 22. krogu odhaja na gostovanje k Crveni zvezdi.

Pred tednom dni smo v Dnevniku poročali, da bo Cedevita Olimpija v naslednji sezoni razpolagala z višjim proračunom, nekaj dni kasneje pa so iz ljubljanskega kluba sporočili, da bo novi sponzor kluba GA Adriatic, uradni zastopnik znamke Renault v Sloveniji. V zmajevem gnezdu so z mislimi že močno v bližnji prihodnosti, zato so tudi okrepili stike z glavnim kandidatom za trenersko klop Zvezdanom Mitrovićem. Še prej pa bodo morali kapetan Jaka Blažič in soigralci svoje narediti v letošnji sezoni. Ker se bliža končnica v ligi ABA, si želijo izboriti čim boljše izhodišče po rednem delu. Budućnost ima sicer dva poraza manj, a bi z morebitnim današnjim uspehom Ljubljančani še lahko upali, da jih prehitijo. Ob enakem izkupičku zmag in porazov bi imela tako Olimpija prednost, saj so dobili že prvi obračun v Podgorici z 82:81.

»Čaka nas izredno pomembna tekma, a ne le nas, tudi Budućnost. Obračun, ki bo odločal o vrstnem redu tik pod vrhom lestvice tekmovanja. Tako kot naši tekmeci smo imeli tudi mi teden dni časa za pripravo. Pričakujem dobro, napeto in čvrsto tekmo,« napoveduje trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. »V zadnjem času se borim s poškodbo stopala, zdravstveno osebje dela po najboljših močeh, da smo bolečine obvladali. Počutim se zelo dobro. Vemo, da je pred nami zahtevna preizkušnja. Moramo se dobro pripraviti in poslušati načrt, ki nam ga bo predstavil naš strokovni štab. Vemo, da bo tekma težka, a boriti se moramo skupaj,« pa je dodal Olimpijin DJ Stewart.

Pri Krki je napetost zaradi dvoboja za izpad iz lige ABA z Mornarjem na vrhuncu, kar se pozna tudi v državnem prvenstvu. Trener Novomeščanov Gašper Okorn je namreč proti Šenčurju povsem izgubil živce in bil izključen. V Beogradu proti Crveni zvezdi ne more računati na presenečenje. Cilj Krke bo, da izgubi s čim manjšo razliko. »Vsi vemo, kje je Zvezda letos, kakšen ima proračun in kakšen nabor igralcev. V Beograd potujemo povsem razbremenjeni. Tekmo bomo vzeli kot dobro šolo in trening za pripravo na zadnje štiri tekme rednega dela lige ABA, kjer bo kopico priložnosti za to, da si izborimo obstanek,« pravi košarkar Krke Jurij Macura.

Liga ABA, 22. krog: Zadar – Igokea 74:59 (Žganec 21, Vujačić 3; Marić 15), Split – Mornar sinoči, danes ob 18. uri: Olimpija – Budućnost, jutri ob 19. uri: Crvena zvezda – Krka, ponedeljek ob 17. uri: Studentski centar – FMP, ob 19. uri: Borac – Partizan, ponedeljek ob 21. uri: Mega – Cibona.