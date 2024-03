Se obeta krog remijev?

Poleg zadetka zadetkov iz prostega strela so bili na pokalni tekmi med Mariborom in tiki-taka Radomljami zanimivi tudi poskusi Vida Kodermana, da preigra svoje nekdanje soigralce. Ni mu uspevalo. Najprej je poskusil nemogoče na malem prostoru, v primeru, ko je poskusil strani preigrati na noter, pa kot da so nekdanji kolegi zarotniško vedeli, kaj bo storil, in ga dočakali. V vsakem primeru se gre spomniti časov, ko sta bila z Galom Gorenakom mlada mariborska upa in se je to zdelo obetavno. Premogla sta neko energijo, ki jo Maribor te čase, zdi se, pogreša. A kot je redko že to, da vidiš dva mladeniča iz mladinske šole kluba naenkrat v ekipi, je še redkeje, da ostaneta skupaj. V tem primeru ni nihče. Gorenak igra za Aluminij, Koderman pa Radomlje.