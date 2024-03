Razplet tekem osmine finala slovenskega nogometnega pokala, ko so v četrtfinale napredovali prvoligaši iz spodnjega doma lestvice Koper, Mura, Rogaška in Radomlje ter drugoligaši Gorica, Ilirija, Beltinci in Triglav, bo vplival tudi na dogajanje v prvi ligi. Pogrom prvoligašev z vodilno trojico Celje, Olimpija, Maribor na čelu pomeni, da letos v evropske pokale ne bo vodilo četrto mesto v prvi ligi, četrti udeleženec pa bo zmagovalec slovenskega pokala. V nekaterih klubih se bodo tako spremenile prioritete. Koper ne bo brezglavo lovil tretjeuvrščenega Maribora, za katerim zaostaja pet točk, ampak si bo evropsko vozovnico skušal priigrati z zmago v slovenskem pokalu, v katerem je zdaj številka ena. Mura, Radomlje in Rogaška bodo morali spretno manevrirati med težkim bojem za obstanek in uspehom v slovenskem pokalu.

V Celju so prezgodaj razmišljali o ligi prvakov

Medtem ko je predvsem vodstvo Celja že razmišljalo o evropskem poletju in odkrito govorilo o naskoku na ligo prvakov, so pozabili, da morajo najprej dokončati delo v slovenski ligi. Celjani trenutno niso v želeni formi, a imajo še vedno debelih sedem točk prednosti pred Olimpijo. Četa Damirja Krznarja je minuli teden ušla porazu na derbiju z Olimpijo, nova slaba predstava in neuspeh z Mariborom pa bi vnesla nemir v slačilnico, kjer Krznar z rotacijami zasedbe skuša ohranjati mir, da je zadovoljna tudi plejada zvezdnikov, ki morajo sedeti na klopi. Novi nigerijski napadalec Sunday Adetunji še ni izpolnil pričakovanj, saj je pri njem veliko prometa in malo zaslužka. Oči celjskih navijačev bodo uprte v prvega napadalca kluba Aljoša Matka, ki ga je vzgojil Maribor, kjer je bil že pri 20 letih izbran za vijoličnega bojevnika.

Maribor je z izpadom v pokalu proti Radomljam ostal brez možnosti, da v letošnji sezoni osvoji vsaj eno lovoriko, saj v prvenstvu za Celjem zaostaja že 16 točk. Mariborčani v prvenstvu ne smejo popuščati, če želijo ubraniti tretje mesto, saj jim za ovratnik diha Bravo, ki zaostaja le dve točki. »Poraz v pokalu je zaušnica, a ne bo zmajal temeljev naših smernic, ki so postavljene za prihodnost. Lovorika je izgubljena, a mi moramo dvigniti glave, pokazati značaj in nadaljevati po začrtani poti,« je jasen trener Maribora Ante Šimundža.​Na pokalni tekmi proti Radomljam je dal priložnost nekaterim rezervistom, a so z igro in odnosom pokazali, zakaj upravičeno sedijo na klopi ali tribuni. Za nameček se je znova poškodoval kapetan Martin Milec (počeno rebro), pa tudi vratar Ažbe Jug ima težave s kolenom.

Popravni izpit Olimpije v Murski Soboti

Navijači Olimpije ne razumejo blede podobe Olimpije v slovenskem pokalu proti Kopru le pet dni potem, ko je proti Celju odigrala najboljšo tekmo spomladanskega dela sezone. Takoj po blamaži proti Kopru je trener Olimpije Zoran Zeljković v pogovoru z mediji razkril, da je neuspeh tudi posledica internih težav znotraj ekipe. »Niso mi všeč nekatere stvari, ki se dogajajo v ekipi. Gre za neke osebne stvari. Sami sebi ustvarjamo težave. Vidi se, da nekateri niso pri stvari,« je bil po tekmi v Šiški skrivnosten Zoran Zeljković, ki je izpostavil zasluženo zmago Kopra. Izgovorov ni iskal v majhnem igrišču v Šiški, saj Olimpija vsak dan trenira na še manjšem. Nekateri igralci so menda nezadovoljni, ker prihaja do zamud pri izplačilu premij za uspehe. Olimpija mora do 31. marca oddati dokumentacijo za licenciranje, v kateri morajo biti tudi dokazila, da so poravnali vse finančne obveznosti ali pa sklenili sporazume o odlogu plačila. Olimpijo čaka zahtevno gostovanje pri Muri, ki še ni ujela prave forme, a trener Prekmurcev Anton Žlogar upa, da je uspeh v pokalu dvignil samozavest igralcev.

Spored 25. kroga v 1. SNL, danes ob 15. uri: Bravo – Aluminij, ob 17.30: Celje – Maribor, jutri ob 13. uri: Rogaška – Radomlje, ob 15. uri: Mura – Olimpija, ob 20.15: Domžale – Koper.

*** 8. sezono zapored Maribor ne bo osvojil slovenskega pokala. 114. štajerski derbi bosta odigrala Celje in Maribor. Na dosedanjih 113 derbijih je Maribor zmagal 57-krat, Celje 25-krat, 31 tekem se je končalo z renijem. Razlika v golih je 214:124.