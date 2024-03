V četrtek ob pol petih popoldne so policiste obvestili o poškodbi otroka v okolici Gornjih Petrovcev. Izkazalo se je, da je komaj dveletni otrok padel v fekalno oziroma gnojno jamo. Otroku naj bi najprej na pomoč priskočili domači in sosedje, nato pa tudi zdravniška ekipa, ki je poskrbela, da so ga s helikopterjem prepeljali v mariborski univerzitetni klinični center. Otrok naj bi bil nezavesten, ko so ga potegnili iz jame, po prvih informacijah se je v nesreči hudo poškodoval. Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesrečnega dogodka, po zaključeni preiskavi pa bodo s svojimi izsledki seznanili tožilstvo. Do nesreče naj bi prišlo v gnojni jami tik ob hiši, ki ni bila ustrezno pokrita.

Policisti prav tako še vedno preiskujejo nesrečo petletnega otroka, ki se je pred dnevi končala tragično. V okolici Pesnice pri Mariboru je med igro nanj padel težji predmet in ga tako hudo poškodoval, da mu reševalci niso več mogli pomagati.

V katero smer poteka preiskava, policisti ne razkrivajo, se pa pri nesrečah, v katerih so udeleženi najmlajši, skoraj vedno ugotavlja tudi morebitna odgovornost staršev.

Policisti so v preteklosti že večkrat poudarili, da se morajo starši zavedati nepredvidljivosti otrok, ki živijo v »svojem svetu« in se nevarnosti pogosto sploh ne zavedajo. Zato lahko za otroka nevarnost pomeni že žebelj na deski ali oster žleb, še toliko bolj pa najrazličnejši jaški, voda in elektrika. Zato je smiselno doma zaščititi vse potencialno nevarne točke, saj lahko otroci presenetijo s svojo močjo, iznajdljivostjo in gibčnostjo.