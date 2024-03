Za njegovo dobro počutje ves čas skrbi njegova mati 635 Dubovina XXXV, oče pa je 562 Neapolitano Betalka XXVI, ki ga bodo lahko obiskovalci Kobilarne Lipica kmalu občudovali v predstavah. Morda ste se kdaj vprašali, kako dobi lipicanski žrebiček oziroma žrebička ime – moško žrebe dobi po očetu ime njegove linije, od matere pa celotno ime, vključno z njeno številko. Na primer: moško žrebe 784 Pluto Dubovina XXX je po očetu 264 Plutu Samiri XVIII dobilo ime linije Pluto, od matere 345 Dubovine XXX pa njeno ime Dubovina XXX. Poleg tega imajo vsi lipicanci v Kobilarni Lipica pred imenom še število iz registra žrebet. Žensko žrebe pa dobi materino ime in prvo prosto rimsko številko. Tako je na primer potomka matere 931 Bonadee XVII in očeta 596 Maestosa Allegra XXII dobila ime 129 Bonadea XXVI.

Prvorojeni žrebiček letošnje generacije Neapolitano Dubovina se je rodil v varnem okolju hlevov na Borjači, kjer pridejo na svet vsa lipiška žrebeta. Z mamo bosta prvi teden preživela v porodnih boksih, nato pa se bosta pridružila čredi. Do začetka junija v Lipici pričakujejo skupno kar 28 žrebet, ki jih bodo obiskovalci lahko najprej spoznali na dvorišču hlevov na Borjači, v toplih majskih dneh pa tudi na prostranih pašnikih Lipice.

Zakaj lipicancem pravimo, da so sivi in ne beli, če pa so beli? Konji, ki jih opisujemo kot belce, se tudi rodijo beli in imajo že ob rojstvu dlako bele barve in svetlo pigmentirano kožo. Sivci, kar so tudi lipicanci, pa se rodijo rjave ali črne barve in potem z leti osivijo. Sivenje poteka različno hitro – nekateri so sivi že pri treh letih, nekateri pozneje. Tradicionalno ima čreda v Lipici vedno tudi nekaj odraslih črnih ali rjavih lipicancev.