Predloga SDS, naj vlada v mesecu dni nakaže razliko v višini 4,5 odstotka mesečne pokojnine, za kar so bili upokojenci po oceni SDS prikrajšani zaradi neizpolnjene obljube, pa na današnji nujni seji odbora DZ niso sprejeli. Prav tako niso sprejeli njihovega predloga, naj vlada v mesecu dni izvede izredno uskladitev v višini 4,5 odstotka. Oba predlagana sklepa so zavrnili z osmimi glasovi proti in štirimi za.

Po mnenju SDS sta se po skoraj dveh letih aktualne vlade finančni in socialni položaj upokojencev drastično poslabšala tudi zaradi neizpolnjenih obljub oziroma zavez, ki so jih koalicijske stranke dale upokojencem. Vladi ob tem očitajo zavajanje s predčasnim dvigom pokojnin konec leta 2022, ki ga po njihovem mnenju v praksi ni bilo, saj je bil upokojencem izplačan zgolj dvakratni draginjski dodatek, je v predstavitvi zahteve za nujno sejo dejala Karmen Furman iz SDS. »Kljub veliki draginji niste izvedli nobene izredne uskladitve pokojnin,« je očitala.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je pojasnil, da je enkratni dvig novembra in decembra 2022 v višini 4,5 odstotka omogočil predčasno povišanje prihodkov upokojenim in prejemnikom nadomestil, dokler ni bila februarja 2023 izvedena redna uskladitev. Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil pa so decembra lani prejeli tudi zimski letni dodatek.

Poleg tega je spomnil, da so od 1. januarja v uporabi novosti, ki pomenijo ugodnejši položaj za vdove oz. vdovce. Vdove in vdovci, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, imajo v skladu s pokojninsko novelo iz decembra lani pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Ta znaša največ toliko kot zagotovljena pokojnina za upokojence s polno delovno dobo, torej 748 evrov.

Svoboda: Populizem, ki ga v SDS očitajo vladi, v resnici izvajajo sami

V razpravi sta Alenka Helbl in Anja Bah Žibert pritrdili kolegici iz poslanske skupine. Helbl je pripomnila, da so bili upokojenci zaradi zavajanja upokojencev iz leta 2022 v povprečju prikrajšani za nekaj manj kot 30 evrov mesečno. Bah Žibert pa je ugotavljala, da aktualna vlada v primerjavi s prejšnjo na področju blaginje upokojencev ni storila dovolj.

V času prejšnje vlade je bilo po njenih besedah veliko ukrepov v prid upokojencem, čeprav je bila deflacija. Tako se je denimo odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za moške dvignil na isto raven kot za ženske, tako da od 1. januarja 2023 za oba spola za 40 let pokojninske dobe znaša 63,5 odstotka, je spomnila.

Bližajo se evropske volitve in zahtevo SDS za sklic današnje nujne seje je treba videti tudi v tem kontekstu, pa je dejala Andreja Živic iz Svobode. Populizem, ki ga v SDS očitajo vladi, v resnici izvajajo sami, je ocenila. Z njo se je strinjal Bojan Čebela iz iste poslanske skupine. Hkrati je naštel več ukrepov, s katerimi je vlada pomagala upokojencem. Tako je med drugim izpolnila obljubo iz koalicijske pogodbe, da bo zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo dosegla višino 700 evrov, je izpostavil.