Spolna dela tudi prek napotnice

Pred dnevi se je na portalu študentskega servisa pojavil oglas za hosteso v novem striptiz klubu v Ljubljani. Oglas je med študenti in ostalimi uporabniki naletel na številne komentarje in ugibanja, ali gre v tem primeru za spolno delo in, ali je širitev takšnega oglasa med študenti etična.