Kot je dejala ena izmed prič, so bili učenci na dvorišču, ko so se pripeljali oboroženi moški na motorjih in jih odpeljali, vključno z učiteljem. Po navedbah guvernerja Sanija so oboroženi moški ugrabili 187 učencev iz srednje šole, 125 pa iz osnovne. 25 otrok je bilo medtem izpuščenih, ena oseba pa naj bi bila ubita.

Ugrabitve je obsodil predsednik države Bola Ahmed Tinubu, ki je vojski odredil, naj storilce izsledi. »Prepričan sem, da bodo žrtve rešene. Nič drugega zame in za čakajoče družinske člane ugrabljenih državljanov ni sprejemljivo,« je še dodal. Obsodbe je izrekel tudi sklad ZN za otroke (Unicef) in vlado pozval k večji zaščiti učencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tolpe, ki ugrabljajo ljudi, so v zadnjih treh letih še posebej dejavne na severu Nigerije. Da bi zmanjšali število ugrabitev, so v Nigeriji leta 2022 sprejeli zakon, po katerem je plačevanje odkupnin za ugrabitve kaznivo dejanje. Za to je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen. Večina žrtev je kljub temu v zameno za odkupnino izpuščenih po tednih ali mesecih v ujetništvu.

Na severovzhodu države je pred nekaj dnevi teroristična skupina Boko Haram ugrabila več deset žensk in otrok, ki so nabirali les za kurjavo, vendar primer s četrtkovim najverjetneje ni povezan. Tolpe na severozahodu države, ki se ukvarjajo z ugrabitvami, namreč večinoma delujejo ločeno od skupine Boko Haram, ki deluje predvsem na severovzhodu.