Policisti in kriminalisti so takoj po prejetem obvestilu začeli aktivnosti za izsleditev storilcev kaznivega dejanja. O dogodku so obvestili tudi pristojne preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije neznanih storilcev še niso bili izsledeni. Policija zato prosi morebitne očividce oz. vse, ki bi imeli koristne informacije o varnostnem dogodku na Tolminskem, da pokličejo na policijsko postajo Tolmin oz. interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Pokličejo lahko tudi na anonimni telefon policije 080 1200.

V preiskavi kaznivega dejanja je policija ugotovila, da so storilci v času izvršitve kaznivega dejanja odtujili tudi gasilni aparat. Zato vse občane pozivajo, da v primeru najdbe slednjega to čim prej sporočijo policiji.