V Sloveniji so se ponovno pojavile ošpice, so nam potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zbolela sta dva osnovnošolska otroka in srednješolec, vsi trije pa proti tej nalezljivi bolezni niso bili cepljeni. Po dosedanjih podatkih NIJZ primeri med seboj epidemiološko niso povezani.

Eden od obolelih se je okužil v tujini, dva pa v času inkubacije bolezni nista potovala in nista imela stikov z obolelimi, za katere bi vedeli. Epidemiološka preiskava sicer še poteka. »Šole, ki jih obiskujejo oboleli, smo o pojavu bolezni obvestili,« so včeraj sporočili z NIJZ. Posameznike, ki so bili v tesnih stikih z obolelimi in proti bolezni niso zaščiteni, vabijo na cepljenje. Zdravstvene delavce pa so prosili, naj bodo pri obravnavi svojih pacientov pozorni na morebitne simptome ošpic, kot so zvišana telesna temperatura, značilni kožni izpuščaj, kašelj, nahod in vnetje očesne veznice.

Bolezen, ki lahko ogrozi življenja

V letih 2021 in 2022 se ošpice v Sloveniji sploh niso pojavljale, lani pa je zbolel en posameznik. Kot navajajo na NIJZ, se v tem primeru bolezen prenaša s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, ki kiha ali kašlja. Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po takem pojavu. Največje tveganje za zaplete, ki so lahko včasih tudi usodni, je pri dojenčkih in imunsko oslabljenih ljudeh. Bolezen lahko pri novorojenčkih in dojenčkih povzroči hudo drisko z dehidracijo, pri otrocih pa se lahko pojavi vnetje srednjega ušesa ali pljučnica. Redkeje se lahko razvije tudi vnetje osrednjega živčevja. Ob ošpicah, ki jih povzroča virus, je na voljo le podporno zdravljenje, bolnik pa mora počivati in piti dovolj tekočine. Antibiotiki so potrebni le pri bakterijskih zapletih ošpic, pojasnjujejo na NIJZ.

Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih kot so vrtci, šole in množične prireditve. Leta 2022 je bila precepljenost proti ošpicam v primeru prvega odmerka, ki ga prejmejo otroci med 11. in 18. mesecem starosti, 95,8-odstotna. Na takšno raven se je zvišala potem, ko je zaščita pred ošpicami postala pogoj za vstop v vrtec. Občutno nižja, 88,9-odstotna, pa je bila v šolskem letu 2022/2023 precepljenost z drugim odmerkom, ki je predviden ob sistematskem pregledu pred otrokovim vstopom v šolo. V obeh primerih je cepljenje sicer obvezno, a globe ob dolgotrajnih in zahtevnih postopkih doletijo le redke starše, ki se izogibajo cepljenju svojih otrok. Zdravstveni inšpektorat RS je v lanskem letu zaradi neupravičenega izogibanja cepljenjem staršem oziroma skrbnikom izdal osem odločb o prekršku, posamezna globa pa je znašala 400 evrov.

Alarmanten evropski porast

»Glede na relativno dobro precepljenost otrok v Sloveniji, vsaj s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, v Sloveniji ne pričakujemo večjih izbruhov ošpic,« so nedavno izpostavili na NIJZ. Ob dogajanju v drugih evropskih državah vrnitev ošpic v Slovenijo sicer ni popolno presenečenje. Januarja so v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) opozorili na alarmantno povečanje obolevanja za ošpicami v Evropi. V evropski regiji WHO je bilo lani kar 42.200 primerov te nalezljive bolezni, leta 2022 pa jih je bilo 941. Porast je bil največji prav v zadnjih mesecih lanskega leta, pri WHO pa so posvarili, da se lahko brez ukrepanja tak trend nadaljuje. Cepljenje je edini način za zaščito otrok pred to potencialno nevarno boleznijo, je izpostavil regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Vračanje ošpic so v WHO povezali prav z upadom precepljenosti v številnih državah med pandemijo covida-19. x