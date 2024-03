Pretencioznost in pristranost

Sodobna umetnost je nepregleden konglomerat različnih praks, ki bi jim le stežka našli skupni imenovalec. Famozni postmodernizem naj bi iz umetnosti končno izločil prepovedi in zapovedi, ki so bile skozi celotno zgodovino neizbežen del produkcije in recepcije umetnosti. V umetnosti naj bi bilo vse dovoljeno, hkrati naj bi sobivale tudi povsem različne ustvarjalne prakse, nobenega paradigmatskega »stila« ni, nobene prisile.