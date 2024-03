Novo sodišče na obroču?

Krožni cesti pravimo tudi mestni obroč. V številnih mestih, tistih s koncentrično rastjo ali zvezdasto obliko, sta običajno dva, notranji in zunanji. Notranji okoli mestnega središča je lepo, z drevoredi in imenitno arhitekturo urejena mestna ulica, zunanji v predmestju je obvoznica. Nanjo se priključujejo glavne vpadnice, da se povežejo z avtocestami, na notranjega se priključujejo ulice mestnega jedra. Če se peljemo kam daleč, se po zunanjem obroču zapeljemo okoli mesta, če se pripeljemo od daleč, pa se tam lahko ustavimo na prestopnih postajah in odpeljemo v mesto z javnim prevozom. Podobno lahko krožimo tudi po notranjem obroču, da najdemo parkirišče v kateri od garažnih hiš in potem pešačimo do katere od pomembnih mestnih ali državnih ustanov. Tako je načrtovano tudi v Ljubljani, odkar smo sklenili notranji obroč in na tak način omejili avte, da ne vozijo prek mestnega središča, ulice, trge in nabrežja pa prepustijo pešcem in kolesarjem.