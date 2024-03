O starih in novih obrazih v politiki: Dovolj nam je kuhanja žab

Velika večina prebivalk in prebivalcev Slovenije je v zadnjem času kar nekajkrat zavrnila politiko starih obrazov in njihovih strankarskih gojencev. Poleg volilnih rezultatov o tem pričajo tudi rezultati kar štirih zaporednih referendumov. Zmagalo je torej demokratično nastrojeno ljudstvo. Zaupanje za ustrezno uresničevanje svojih državljanskih interesov, za uveljavljanje demokratičnih standardov in slovenske razvojne perspektive pa izročilo novim političnim obrazom. Resnici na ljubo se namreč od starih političnih struktur z njihovimi metodami vladanja in skorumpiranimi klientelističnimi ozadji vred res ni bilo več mogoče nadejati demokratičnega napredka.