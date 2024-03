Slovenci okupirali Istro

Pred časom so v istrskem mestu Umag najeli brezpilotno letalce in z njim posneli celotna naselja brezpravno zgrajenih hiš v okolici mesta kot tudi kilometre betonirane in ograjene obale, ki so si jo protipravno prisvojili lastniki hiš ob morju. Posnetke so nato združili v pretresljiv video, ki so ga poimenovali Tiha okupacija Istre, s katerim so želeli opozoriti na degradacijo in uzurpacijo javnega prostora. Video je bil bolj kot komur koli namenjen oblastem v Zagrebu, ki po mnenju umaškega župana Vilija Bassaneseja problema črnih gradenj v Istri ne jemljejo dovolj resno, zato je videu sledil še poziv, naj hrvaška vlada, če je reševanje problema ne zanima, pristojnosti za odkrivanje, kaznovanje in tudi rušenje brezpravno zgrajenih objektov z zakonom prenese na lokalne oblasti.