Starši so izvedeli, da ima njihov sin silno redko bolezen progerijo ali Hutchinson-Gilfordov sindrom, imenovan po dveh britanskih znanstvenikih, ki sta konec 19. stoletja opisala gensko mutacijo, ki je vzrok za omenjeno bolezen. Ta povzroča, da se dojenčki že pri nekaj mesecih začnejo prehitro starati, kasneje jim izpadejo lasje, zguba se koža, pojavijo se koronarne bolezni. Najpogostejši vzrok smrti je srčni infarkt ali možganska kap, povprečna starost, ki jo bolniki doživijo, je 14 let. Sammy je v tem pogledu svetovni rekorder, saj je star že 28 let. Kljub temu da ga pestijo že marsikatere tegobe, s katerimi se običajno ljudje srečujemo šele v starejših letih, ne dovoli, da bi mu te vzele veselje do življenja. Doštudiral je molekularno biologijo in kadar Sammy povabi na zabavo, se je udeležijo vsi njegovi prijatelji. Ker je z njim tako zabavno, pravijo. Sammy se je obdal z ljudmi, ki ga imajo radi, hkrati pa je navezal številne stike s tistimi, ki so povezani s to boleznijo, bodisi so oboleli in njihovi sorodniki ali pa raziskujejo, kako bi bilo obolelim mogoče pomagati. Leta 2005 je skupaj s starši ustanovil združenje, ki si prizadeva za večjo prepoznavnost in razumevanje bolezni. Sammy o njej govori po radiu, na šolah in univerzah, pred nekaj leti je celo nastopil na glasbenem festivalu San Remo. Leta 2019 mu predsednik države podelil odličje za posebne zasluge.