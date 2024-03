Kako Tajce odvaditi plastike

»Tajci ljubimo plastiko, nori smo nanjo. Mislim, da je plastika za nas znamenje civilizacije, napredka in higiene,« pravi Chompupischaya Saiboonyadis, ki si prizadeva to miselnost temeljito spremeniti. Stara je 23 let, študira ekonomijo in sodi med predstavnike tiste generacije, ki skuša Tajcem odpreti oči in jim pokazati, kaj »tako praktična in tako poceni« plastika povzroča v njihovem okolju. Tajska je dolgo veljala za »smetišče sveta«.