Mojstra zakonskega prepira

John in Julie Gottman sta svoje življenje posvetila ljubezni in tistemu, kar jo uničuje. Vedenjski terapevt in psihologinja na delavnicah v bližini Seattla v ameriški državi Washington učita pare, kako se kregati, ne da bi ob tem razpadla zveza. O tem sta napisala tudi že več knjižnih uspešnic, od leta 1986 pa na univerzi v Seattlu sistematično proučujeta komunikacijo med partnerji.