Kar se prometa in kraj tiče, so na območju PU Koper med drugim ujeli 63-letnika, ki je pri Senožečah divjal s 180 kilomnetri na uro. Na avtocesti za predorom Kastelec so ustavili 29-letnika brez vozniškega dovoljenja. V istem predoru je 37-letnik povzročil prometno nesrečo: ugotovili so, da je bil pod vplivom legalnih in ilegalnih substanc, poleg tega je na vozilo namestil tuje registrske tablice.

V Kopru je že varnostnik pridržal moškega, ki je iz trgovine ukradel več artiklov, v Rakovem Škocjanu je nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice ukradel gotovino, v Pobegih pa so iz hiše odnesli več kosov zlatnine.

V hotelu se je slekel, na parkirišču pa uriniral po avtomobilih

Ob štirih zjutraj se je moški v enem od portoroških hotelov odločil odložiti vsa oblačila, se sprehodil po stavbi, pred njo uriniral po parkiranih vozilih. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Že včeraj pa so jih poklicali na pomoč, ker da v Kopru na pol gol moški sprehaja pasja mladiča. V Olmu so izsledili 31-letnika ter poklicali zdravnika in Obalno zavetišče za živali. Zdravnik je ugotovil, da je moški pod vlivom prepovedane droge. Ker se je nedostojno vedel in grozil policistom, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog. Predstavnica zavetišča je prevzela psa.