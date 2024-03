»Smo tik pred odprtjem koridorja, predvidoma to soboto ali nedeljo,« je danes dejala von der Leyen na srečanju s ciprskim predsednikom Nikosom Hristodulidisom v Larnaki.

Predsednica Evropske komisije je dodala, da EU Palestincem v Gazi in regiji letos namenja 250 milijonov evrov. »Največji izziv pa je, kako spraviti pomoč do ljudi na terenu v Gazi. In vemo, kakšni so izzivi na kopenskih mejah v Gazi,« je dejala in poudarila, da je zato nujen pomorski koridor.

Humanitarno pomoč bodo na ladje naložili v Larnaki in jo nato prepeljali v Gazo. Projekt so poleg EU podprli tudi Združeni arabski emirati in ZDA, pri čemer pa je imel glavno vlogo ravno Ciper, ki se je že dlje časa prizadeval za ladijsko dostavo pomoči Gazi. Prvič je ladja na pot krenila januarja, a je takrat vplula v egiptovsko pristanišče, ker pristanišča v Gazi niso bila dovolj globoka za večje ladje.

Težavo bodo sedaj rešili s pomočjo ZDA. Ameriška vojska namerava namreč z mednarodnimi partnerji vzpostaviti začasno pristanišče ob obali palestinske enklave, kjer se bodo lahko zasidrale ladje s humanitarno pomočjo.

Dokler ne bodo vzpostavili pristanišča pa bodo zadeve reševali sproti, med drugim bodo pomoč do obale spravili z manjšimi čolni ali pa jo sprva dostavili v Egipt oz. Izrael, od tam pa v Gazo.

Da dobava pomoči v Gazo iz zraka ali po morju ne more v zadostni meri nadomestiti dostave po kopnem, je v četrtek dejala koordinatorka ZN za pomoč Gazi Sigrid Kaag.

Kot glavno oviro dobavam pomoči po kopnem pa je izpostavila zapleten in dolgotrajen postopek inšpekcije na meji. Opozorila je tudi, da je ob nadaljevanju spopadov, vse večjemu obupu ljudi in naraščanju brezpravnosti vse težje varno razdeliti humanitarno pomoč.