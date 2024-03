To je pravzaprav tudi glavna dilema, s katero se ukvarjajo razni sodobni preučevalci kuharske zgodovine. Ali je v tetrazzini najprej skočil piščanec ali puran? Vendar jasnega odgovora ni. Tudi dokumentacije o poreklu jedi ni veliko, je pa dejstvo, da je tetrazzini ameriška jed italijanskega imena, nastala v čast italijanski sopranistki Luisi Tetrazzini. Tetrazzinijeva je bila mednarodna operna superzvezda in je konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja razprodajala operne hiše in koncertne dvorane po Evropi, ZDA in Južni Ameriki. Vendar nihče pravzaprav ne ve, ali je zvezdnica jed, poimenovano po njej, sploh kdaj okusila, saj v njeni avtobiografiji sploh ni omenjena. Prav tako obstaja boleča dilema, ali je nastala v San Franciscu ali New Yorku. Obe mesti si namreč lastita domicil nastanka te po ZDA vseobče priljubljene jedi. Ena zgodba pravi, da je Luisa Tetrazzini leta 1905 nastopila v Palm Courtu hotela Palace v San Franciscu in po uspešnem koncertu so ji pripravili banket, na katerem naj bi stregli to specialiteto z njenim imenom, čeprav, kot pravijo ameriški kronisti, v nobenem časopisu iz tistih dni o tej poslastici ni nobenega govora. Zato pa je s člankom iz leta 1908 podprt zapis o tetrazziniju v reviji Good housekeeping, ki nastanek poslastice, imenovane po operni divi, postavlja v restavracijo Lorber's v New Yorku, ki je takrat stala čez cesto od Metropolitanske opere. Mednarodno slavo so tej jedi spisali šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je v duhu takratnega časa začelo pojavljati veliko raznih instant različic. Domače kuharice so v tej jedi našle odličen način za pripravo gurmanske mojstrovine z uporabo ostankov piščanca in purana, ki so ostali nepojedeni po napornih prehranjevalnih obredih v čast zahvalnemu dnevu, božiču, novemu letu ali drugim praznovanjem. Poleg tega se je takrat začela množična proizvodnja najrazličnejših juh in omak v pločevinkah, zato so recepti iz tistih dni namesto pravih gob vsebovali kremno gobovo juho, piščanca ali purana so večkrat zamenjali tudi morski sadeži, parmezan pa sir čedar, samo jed pa so slavni televizijski kuharji iz tistega obdobja opisovali kot jed, ki jo je enostavno pripraviti, tako za družinsko ali poslovno kosilo, a je še vedno dovolj elegantna, predvsem pa ekonomična.

Tetrazzini Sestavine: 1 škatla špagetov 800 g piščančjih ali puranjih prsi 5 žlic masla 4 žlice drobtin 1 skodelica naribanega parmezana 30 g šampinjonov 1 majhna čebula 3 stroki česna 2 skodelici piščančje jušne osnove 1 skodelica sladke smetane sol, poper Priprava: 1 Špagete skuhamo po navodilih na embalaži, jih odcedimo in odstavimo. 2 Popečemo piščančje prsi na žlici masla, ki mu dodamo malce oljčnega olja. Prsi odstavimo in natrgamo na manjše kose. 3 Na zmernem ognju v veliki ponvi stopimo 1 žlico masla in popečemo šampinjone ter jih damo na stran. 4 V isti ponvi na zmernem ognju stopimo 3 žlice masla in na tem popražimo čebulo. Dodamo česen in med mešanjem kuhamo eno minuto. Nato dodamo moko in jo malce prepražimo, zatem pa prilijemo piščančjo jušno osnovo, smetano, sol in poper ter mešamo, dokler se malce ne zgosti. 5 V večji posodi nato zmešamo vse te sestavine skupaj, dodamo še drobtine ter zmes stresemo v pekač. Pečemo na 180 stopinjah Celzija približno pol ure.

Fižolova juha Sestavine: 200 g fižola 1,5 l vode 1 čebula 2 stroka česna jušna zelenjava 40 g olja 1 rezina slanine 30 g moke 1 žlic kisa poper in sol Priprava: Fižol namakamo čez noč v mrzli vodi in ga v isti vodi pristavimo na ogenj. Dodamo drobno narezano čebulo, česen in jušno zelenjavo ter vse skupaj skuhamo. Iz maščobe, drobno narezane slanine in moke naredimo svetlo prežganje, ki ga razkuhamo z malo vode in vlijemo v fižol. Solimo, popramo in okisamo ter vse skupaj kuhamo še deset minut, nato vzamemo zelenjavo iz juhe in juho zmiksamo s paličnim mešalnikom. Ko se juha umiri, ji po želji primešamo kislo smetano in svež peteršilj.