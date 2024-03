Kot smo že pisali, bo razprava vroča, saj sindikalna stran ni pripravljena kaj dosti popuščati željam delodajalcev, ti pa vztrajajo, da je novela prinesla pretirane administrativne obremenitve in da njeno izvajanje v praksi ponekod niti ni mogoče.

Ministrstvo za delo razmišlja o ukinitvi obveznega evidentiranja odmorov, saj se zaveda, da je izvajanje tega ukrepa v praksi težavno in nepraktično. Kljub temu ostaja sporen del, ki zadeva evidentiranje časa prihoda in odhoda z dela ter vmesnih odhodov in prihodov. Sindikati in delodajalci se še niso uskladili glede tega vprašanja.

Posebej problematičen je neuradni predlog, ki omogoča urejanje evidentiranja preko kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti. Ta predlog ne ustreza sindikatom, saj menijo, da bi to prineslo neskladje in neenakost med delavci. Poleg tega nekateri delodajalci niso podpisniki takšnih pogodb, kar bi ustvarilo dodatno zapletenost.

Delodajalci in sindikati se strinjajo, da je podrobnejše evidentiranje primernejše le za ponavljajoče se kršitelje, medtem ko za večino podjetij to ni smiselno. Prav tako opozarjajo na verodostojnost evidenc, ki bi jo lahko ogrozila prevelika administracija.

Ministrstvo je prejelo 226 pripomb, večinoma v prid ukinitvi zakona, ki ga mnogi ocenjujejo kot nepotrebnega, težko izvedljivega in zbirokratiziranega. Minister Luka Mesec je obljubil, da bodo morebitne spremembe zakona obravnavali v trimesečnem prehodnem obdobju.