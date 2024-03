V obsežni mednarodni operaciji so septembra lani zaradi posedovanja in razširjenja datotek s posnetki spolnega izkoriščanja otrok aretirali 57 moških. Skupno so zasegli več kot sto tisoč datotek. Ker forenzična analiza zaseženih digitalnih (prenosnih) naprav še poteka, preiskovalci ocenjujejo, da bi lahko na njih odkrili več kot milijon posnetkov in videov. Osumljenci so stari med 23 in 72 let, v povprečju 49 let, štirje so bili zaposleni kot šolski učitelji, eden je delal z otroki s posebnimi potrebami, deset osumljenih pa je imelo svoje otroke. »Najmanj en otrok je bil rešen fizične zlorabe, ostale pa so organi pregona zavarovali pred potencialno zlorabo,« so v Europolu zapisali v poročilu.

Cilj tovrstnih operacij je pred spolno zlorabo zaščititi prav vse otroke. A šteje že tudi samo eno rešeno življenje. Preiskava se bo sčasoma gotovo še razširila, zato v Europolu pričakujejo še več aretacij in zasegov po celi Evropi. K uspešnosti operacije je pripomogla tudi izmenjava informacij med vanjo vpletenimi državami (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, alta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Islandija, Severna Makedonija, Norveška, Švica in Ukrajina).

Priročniki z nasveti za zlorabo

Pred nekaj meseci je na Danskem potekal seminar za policiste iz držav članic EU, na katerem so se dodatno usposabljali na področju preiskovanja spolne zlorabe otrok in preiskovanja deljenja podob spolnega izkoriščanja otrok. Usposabljali so se tudi, kako ugotoviti, ali imajo osumljenci v lasti tako imenovane priročnike, pred katerih si izmenjujejo nasvete in izkušnje spolne zlorabe otrok. »Kot kriminalist sem osumljencu zasegel priročnik s podrobnimi opisi tega, kako pristopiti do otroka, kako ga zlorabiti, kako ostati anonimen. Med seboj se storilci opozarjajo tudi na delo policije,« je obstoj takih priročnikov v intervjuju za Dnevnik že pred časom potrdil Robert Tekavec, višji kriminalistični inšpektor specialist, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije.

Največ prijav spolne zlorabe otrok prek spleta policija dobi od podjetij, ki imajo v lasti družbena podjetja, kjer zlorabo ali nagovarjanje k njej zaznajo s programsko opremo. Tovrsten material je po Tekavčevih navedbah težje organizirati pri šifriranem komuniciranju in na temnem spletu, ki je zaradi večje anonimnosti za storilce še posebno privlačen. Poudarja še, da pri takih zlorabah govorimo o mednarodnem organiziranem kriminalu.