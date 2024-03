Gibanje Women Wage Peace (WWP) je bilo ustanovljeno po 50-dnevni vojni v Gaz leta 2014 in je do danes zraslo - v njem danes aktivno sodeluje 45.000 izraelskih članic, kar je danes največje množično mirovno gibanje v Izraelu.

Teorija sprememb Women Wage Peace izraelsko-palestinski konflikt in njegovo reševanje obravnava z vidika spola. Po besedah nekdanje veleposlanice ZDA Swanee Hunt: »Ženske imajo običajno bolj celosten pogled na varnost, ki ne zajema le politične suverenosti in vojaške moči, temveč tudi gospodarsko varnost, izobraževanje in osebno varnost.«

Gibanje je nestrankarsko in ne podpira nobene posebne rešitve konflikta. Namesto tega opolnomoča ženske iz različnih skupnosti, da gradijo zaupanje prek razlik, kar vodi k enotni zahtevi po diplomatskih pogajanjih s polno zastopanostjo žensk za končanje izraelsko-palestinskega konflikta.

Organizaciji ženskam omogočata, da strukture moči vzamejo v svoje roke

Women Wage Peace omogoča ženskam, da se združijo in vzamejo prihodnost tega majhnega kraja v svoje roke - od politične levice, sredine in desnice, mlajših in starejših žensk, tistih iz središča države in njenega obrobja, vernih in sekularnih, Judinj, Arabk, Druzov in Beduink.

Gibanje še naprej izpopolnjuje svojo nehierarhično strukturo in svoje delo razdeli med več tisoč prostovoljcev, ki delajo v regionalnih skupinah in/ali skupinah za posamezne misije, vključno z vladnim udejstvovanjem, zunanjimi zadevami, digitalnim komuniciranjem, posebnimi projekti in strategijo.

Women of the Sun pa je palestinska ženska organizacija s sedežem v Betlehemu. Ustanovljena je bila julija in si prizadeva za mirno rešitev izraelsko-palestinskega spora. Je članica Zavezništva za mir na Bližnjem vzhodu.

Konec in v začetku leta sta obe skupini sodelovali pri oblikovanju »skupne platforme«. Marca so se koalicije obeh skupin sestale na plaži Neve Midbar ob Mrtvem morju na mirovni konferenci. Konferenco je obsodila Splošna zveza palestinskih žensk, ki je dejala, da »normalizira« izraelsko okupacijo palestinske zemlje, in jo označila za "fiktivno" organizacijo Ženske sonca.

Oktobra, le nekaj dni pred začetkom vojne med Izraelom in Hamasom, sta skupini organizirali mirovni pohod v Jeruzalemu, od spomenika strpnosti do soseske Armon Hanatziv.