Beg pred smrtjo

Skoraj kot bikec Buš Buš, ki smo ga v 90. letih prejšnjega stoletja radi gledali v ŽivŽavu, je postala priljubljena, če ne celo slavna krava, ki je pred dnevi pobegnila izpred klavnice v Kamniku, ustavila pa se šele v Mengšu. Na sedem kilometrov dolgi poti se je zgodilo marsikaj – prekucnila je dva človeka, poškodovala avto, gasilcem in lastniku pa povzročila cel kup preglavic, poroča lokalni portal. Krava je bila na smrt prestrašena tudi sama, čisto možno, da je začutila bližajoč se bridki konec in se je zato podala v dir. Grožnja ji je sledila tudi na begu, saj bi lahko kaj hitro zatavala na cesto ali progo, a so ji na varni poti pomagali ostati gasilci. Upali so, da se bo čim prej pomirila in utrudila, a se žival ni dala. Bežala je celo čez obvoznico, pri čemer so ji – za varnost vseh – z ustavitvijo prometa pomagali gasilci. Odločna je ostala tudi na drugi strani ceste, kjer so jo gasilci obkolili, a se jim je izmuznila, naključnega voznika stisnila ob avto, mu strgala hlače, v skoku pa baje podrla še enega gasilca. Hujših poškodb vendarle ni bilo (po navedbah policije pa je povzročila za 500 evrov škode na avtu), kravo so obvladali, nazaj domov pa se je pustila peljati kar na traktorju. V klavnici so ji zaenkrat odrekli gostoljubje, živali, ki je na spletu postala zelo priljubljena, pa številni nudijo nov in predvsem pred noži varen dom. Srečno!

Zdrsnil v prepad

Občasno imajo s kravami – pa naj se sliši še tako nenavadno – delo tudi gorski reševalci. Včasih jih rešujejo iz kotanj, kamor se po nesreči skotalijo, drugič jih zaradi kake poškodbe s helikopterjem iz višav prepeljejo v dolino. Rešujejo pa tudi mačke, koze, pot jim kdaj prekriža divja svinja ali osliček. Največkrat sicer pomagajo človekovim najboljšim prijateljem, ki svoje skrbnike spremljajo v gorah. Tako je bilo tudi v soboto, ko je kužku na vrhu Osojnice nad Blejskim jezerom spodrsnilo in je zdrsnil po prepadu. Na pomoč so se odpravili radovljiški gorski reševalci, ki so psička našli s pomočjo drona, eden od reševalcev se je po vrvi spustil do njega, kosmatinca pa so potem s skupnimi močmi potegnili na varno. Ni bil poškodovan, oba s skrbnikom pa sta bila vesela, da sta spet skupaj.

Spet doma

Nepričakovani srečni konec ima tudi zgodba o več kot eno leto trajajočem izginotju pomeranca Čarlija. V Dekanih je baje zmedeno tekal po cesti, nekdo ga je ulovil in predal policiji. Na veterini so prek čipa našli presrečnega lastnika iz Ribnice. Po njihovem je kužka nekdo lani izmaknil z domačega dvorišča, nekateri sovaščani pa so bili prepričani, da je postal lisičja malica. Pogrešano žival so iskali tudi s slednimi psi, a neuspešno. Lastniki niso izgubili upanja, najditeljem so celo ponujali bogato denarno nagrado. Kje je bil kuža ves ta čas, ne bodo verjetno nikoli izvedeli. A zdaj, ko je v njihovem objemu, to sploh ni več pomembno.

Ku ku – rdeči panda tu!

Pred nekaj tedni smo pisali, kako so v enem od nemških živalskih vrtov zaradi izginotja rdeče pande razglasili izredne razmere. Izkazalo se je, da je devetletni Fredi pač lump, ki se je odpravil na sprehod. Z drevesa so mu pomagali spretni gasilci, Fredi pa ni bil niti za pikico zadovoljen z vrnitvijo domov. Tam pač že vse pozna! No, in prek te srčkane živalske vrste je nastala povezava z današnjo zgodbo. V težavah, čeprav tokrat ne po lastni krivdi, se je znašla še ena rdeča panda, ki so jo cariniki našli na letališču v Bangkoku. Ogroženi rastlinojedi sesalec je radovedno kukal iz pletene košare, v kateri so ga nepridipravi skušali pretihotapiti v Indijo. Šesterica, ki je že v priporu, je imela v prtljagi še 29 varanov s črnim grlom, 21 kač, 15 ptic – skupaj 87 živali. Papige so bile zaprte v plastičnih posodah z luknjami v pokrovu, kuščarji v plastičnih vrečkah, kače pa so bile skupaj zavite v vrečko iz blaga. Osumljenim grozi dolgoletna zaporna kazen.

Medo z lisicami

Morda ste opazili, dragi naši bralci, morda pa tudi ne, da so rdeča nit tokratne rubrike živali. In tudi pri zadnji zgodbi je tako. No, vsaj delno. Perujski policist pod krinko se je v nedavni operaciji znašel tako, da si je ob prijetju preprodajalke mamil nadel kostum medveda, vzel v roke škatlo čokoladic in pozvonil na vratih. Akcija je bila uspešna, po najdbi droge pod vzmetnico so aretirali tako njo kot tudi njeno sodelavko. Prizor aretacije, ki jo je vodil velik plišast medved, je poskrbel za kar nekaj dobre volje.