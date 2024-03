Položaj Petre Škofič je bil že dlje časa v negotovosti, Golob naj bi si namreč v svojem najožjem vodstvu želel spremembe.

Petra Škofic je bila v tesni povezavi z Golobom že od začetka oblikovanja stranke Gibanje Svoboda in je aktivno sodelovala v predvolilni kampanji ter skoraj dve leti vodila premierjev kabinet. Njeno delo je bilo deležno številnih pohval s strani sodelavcev, ki so jo opisali kot delovno, načelno in sposobno opozarjati na morebitne napake, ne da bi slepo sledila vodstvu.

Pred svojim vstopom v Golobovo ekipo je Škofic že imela bogate izkušnje na političnem parketu. V preteklosti je delovala kot vodja kabineta ministra za kulturo v vladi Alenke Bratušek ter svetovalka za odnose z javnostmi pri notranji ministrici Katarini Kresal v času Pahorjeve vlade.