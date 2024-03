Sindikat kmetov Slovenije je s podporo kmetijske zbornice, zadružne zveze, mladih kmetov, zveze kmetic ter združenja hribovskih in gorskih kmetov sprejel odločitev o novem vseslovenskem kmečkem puntu, ki bo 19. marca. Zadnji je bil 25. aprila lani, ko so kmetje s traktorji zavzeli Ljubljano. Predstavniki kmetijskih organizacij po slabem letu ugotavljajo, da kljub intenzivnim pogajanjem z novim vodstvom kmetijskega ministrstva še vedno ni nobenih konkretnih rešitev. Enako velja za ministrstva za finance, za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo.

Sedem ključnih stavkovnih zahtev

Tokratnemu protestu se nameravajo kmetje odpovedati le, če se bo vlada do 15. marca do 15. ure zavezala, da bo izpolnila sedem njihovih ključnih zahtev. To so izključitev plačil OMD iz obdavčitve, umeščanje in izgradnja vodne infrastrukture le pod določenimi pogoji, sprememba uredbe o pravilih pogojenosti, dostopnost in dovolj denarja za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno zmogljivost okolja, redna in takojšnja izplačila ukrepov skupne kmetijske politike v časovnih okvirih preteklih obdobij in znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Erjavec: Obdavčitev OMD je politično nesprejemljiva

Plačila OMD so plačila za kmetovanje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami. Kmetovanje na teh območjih, ki predstavljajo kar tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v rabi, povzroča dodatne stroške in izpad prihodka, so pa ta območja ključna za preprečevanje zaraščanja in opuščanja kmetijske dejavnosti. Poskusi, da bi finančno ministrstvo plačila OMD obdavčilo, so že bili, a so kmetje to uspeli preprečiti, od konca leta 2022 pa je 50-odstotna obdavčitev teh plačil zapisana v noveli dohodninskega zakona.

»Upam, da bo vlada toliko pametna, da bo s to obdavčitvijo malo počakala. Zdaj, v najbolj dramatičnem trenutku, ko gremo v preobrazbo prehranskih sistemov, ko so mednarodni tokovi porušeni in ko so klimatske spremembe, je to politično popolnoma nesprejemljivo. To ni pametno, trenutek za to ni pravi. Plačila OMD so v osnovi pokrivanje stroškov, in če jih obdavčimo, ne priznamo stroška, ki ga imajo hribovski kmetje, zato so ti simbolično tako razjarjeni in gredo na nož,« je bil v Studiu ob 17 h Radia Slovenija pred dnevi kritičen agrarni ekonomist dr. Emil Erjavec.

Kje bodo vzeli manjkajoči denar?

Pri umeščanju vodnih zadrževalnikov, ki naj bi ublažili posledice poplav, kmetijske organizacije med drugim zahtevajo celovito presojo njihovih vplivov na okolje ter na zdravje ljudi in živali, analizo negativnih vplivov zadrževalnikov na tla in pridelke, ki bodo po poplavah neuporabni, ovrednotenje vpliva statusa »poplavno območje« na cenilno vrednost kmetijskih zemljišč, pogodbeno zavezo investitorja za plačilo odškodnin zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin in pridelkov ...

Kmete je močno vznejevoljilo tudi to, da je kmetijsko ministrstvo v sklopu novega strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 zelo slabo načrtovalo nekatere kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe (KOPOP), za katere mu je samo letos zmanjkalo več kot 28 milijonov evrov - o tem smo pisali v Dnevniku, zato zahtevajo, da vlada zanje zagotovi dodaten denar. Nadalje še pred začetkom letošnje pašne sezone terjajo rešitve za zmanjšanje populacije zveri in divjadi ter učinkovito upravljanje z njo. Zahtevajo tudi znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest zasebnim lastnikom gozdov. Ti so po navedbah kmetijskih organizacij prej plačevali tretjino vseh pristojbin ter dve tretjini država in občine, po letu 2018 pa se je to razmerje obrnilo.