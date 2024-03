Pred Dončićem je tovrstni dosežek v zgodovini lige NBA uspel le še Russellu Westbrooku v dresu Oklahoma City Thunder leta 2017.

Petindvajsetletni Slovenec pa je obenem postal prvi v ligi, ki mu je uspelo nanizati štiri zaporedne trojne dvojčke z vsaj 35 točkami.

To je bila za Dallas sicer prva zmaga na zadnjih štirih tekmah, tako je bilo Dončiću bolj kot laskava statistika pomembno, da je z ekipo prekinil niz treh zaporednih porazov.

»Super je, še posebej, če pri tem zmagaš,« je po tekmi dejal Dončić, ki je v 40 minutah zadel 12 od 24 metov iz igre in 7 od 13 trojk.

»Vedno sem govoril, da tega mladeniča ne smemo jemati za samoumevnega,« je bil po tekmi nad Dončićem navdušen domači trener Jason Kidd: »Lahko spremljate nekaj tako redkega, kot je bil na primer Picasso.«

Kyrie Irving je za Dallas dodal 23 točk. Mavericks so zaostajali s 100:101 pred nizom 10:4, ki je vključeval trojke Dončića, Danteja Exuma in Irvinga.

»Trojka ob izteku igralnega časa na uri - vsi preprosto vedo, da mu bo uspelo,« je o metu za tri Dončića dejal Kidd.

Dončić je dejal, da je videl le malo roba obroča, ko je izpustil žogo za met z razdalje. »A ko je zapustila moje roke, sem vedel, da gre noter,« je zatrdil slovenski zvezdnik.

»Dončić - videl sem, da je večkrat tako zadel ob pisku sirene,« je dejal trener Miamija, ki je pred gostovanjem v Teksasu zmagal na sedmih od osmih tekem, Erik Spoelstra.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo gostoval pri Detroitu.

Bati so tokrat v domači dvorani s 118:112 premagali Brooklyn Nets, kar je bila zanje prva domača zmaga po januarju. Jaden Ivey je za Detroit dosegel 34 točk, Cade Cunningham pa je dodal 32 točk in 11 podaj.

Detroit (10–52) je izgubil devet od desetih tekem in ni zmagal na domači tekmi od 28. januarja.

»Fantom sem rekel, da danes enostavno morajo storiti dovolj za zmago,« je po tekmi dejal trener Pistons Monty Williams. »Morali smo se res zbrati, poiskati vso svojo moč, na koncu pa smo zmago po dolgem času varno obdržali doma.«

Nikola Jokić je dosegel svoj 20. trojni dvojček v sezoni, ko so Denver Nuggets na derbiju lige NBA premagali Boston Celtics s 115:109 kljub 41 točkam Jaylena Browna.

Težko pričakovan spopad med prvaki lige NBA in najboljšo ekipo vzhodne konference je v Denverju upravičil pričakovanja košarkarskih navdušencev. Jokić je tekmo končal z 32 točkami, 12 skoki in 11 podajami, Jamal Murray je dodal 19 točk, Aaron Gordon pa 16.

»Še daleč smo od finala, prijatelj moj,« je po zmagi dejal Srb v intervjuju na igrišču o morebitni ponovitvi dvoboja finala lige NBA: »Nocoj smo imeli res dobro energijo, naš napad je danes res kliknil.«

Boston ostaja na vrhu vzhodne konference z izkupičkom 48–14. Denver je medtem tretji na zahodu s 43–20, z eno tekmo zaostanka za vodilno Minnesoto.

V Indianapolisu so Minnesota Timberwolves s 113:111 premagali Indiana Pacers zahvaljujoč izjemni predstavi Anthonyja Edwardsa, ki je dosegel 44 točk. Na tekmi sta se ekipi kar 17-krat izmenjali v vodstvu.

Phoenix Suns so s 120:113 v domači Arizoni premagali Toronto Raptors. Spet je blestel Kevin Durant s 35 točkami. Golden State Warriors, ki so večer prej zanesljivo ugnali Milwaukee, te zmage niso potrdili na domači tekmi proti Chicago Bulls. DeMar DeRozan in Nikola Vučević sta vsak dosegla po 33 točk, biki pa so zmagali s 125:122.