Poplave niso (pre)hudo prizadele zavarovalnic

Slovenske zavarovalnice so zaradi visokega deleža pozavarovanj preteklo leto, ko so državo prizadele katastrofalne poplave in druge naravne ujme, zaključile razmeroma solidno. Načrtovanega dobička Skupina Triglav ni dosegla, Zavarovalna skupina Sava pa ga je v veliki meri presegla.