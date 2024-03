O njej smo redko prebrali kakšne pozitivne ocene, prej veliko kritik na njeno delo in preveliko vplivanje na izvoljene politike. Toda predsednik stranke GS in vlade Robert Golob je njen umik obrazložil takole: »Odhaja po tem, ko je izpolnila vse cilje, ki sva jih skupaj zastavila.«

No, upamo, da si nista pred dvema letoma zastavila recimo cilja, da podporo stranki Gibanje Svoboda zmanjšata za kakšne trikrat. Ker če sta si to zastavila za cilj, sta ga nedvomno zelo uspešno in v celoti izpolnila.