Današnje jutro se je za številne uslužbence celjskega sodišča začelo sila nenavadno, saj so mnogi sodniki, odvetniki, tožilci in stranke, ki so imele ta dan kakšen opravek na sodišču, obstali pred policijskim trakom, ki je onemogočal dostop do Prešernove ulice. Da se dogaja nekaj neobičajnega, je bilo mogoče opaziti že od daleč. »Sprva sem pomislila, da so policisti koga lovili s svojim avtomobilom in je prišlo do trčenja oziroma kakšne prometne nesreče. Potem pa sem opazila može v modrem, ki so se ukvarjali z nekim predmetom tik pred vhodom v sodno stavbo. Šele iz pogovora tistih, ki so že nekaj časa opazovali nenavadno dogajanje, sem razbrala, da naj bi nekdo pred sodišče postavil torbo ali kovček in so pomislili, da bi se lahko v njem skrivala bomba,« nam je nekaj po 8. uri dejala mimoidoča, ki zaradi policijskega traku ni mogla v službo.

Sum kaznivega dejanja

Po naših informacijah naj bi neznanec, ki so ga posnele tudi varnostne kamere, pred sodiščem pustil škatlo in odšel. Da so pred sodiščem našli sumljiv predmet, je potrdila tudi tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin. Kot je še navedla, so kraj dogodka zavarovali in počakali na predstavnika specialne enote, ki je predmet pregledal in poskrbel za njegovo varno odstranitev. »Ugotovitve so pokazale, da ni šlo za nevaren predmet,« je še dejala Trbulinova in dodala, da zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja oviranje pravosodnih in drugih državnih organov.

Zaradi incidenta je bila na sodišču preklicana le ena kazenska obravnava, in sicer zoper tri celjske zdravnike, ki jim tožilstvo očita malomarno zdravljenje. Se je pa z nekaj zamude vendarle nadaljevala kazenska obravnava v primeru Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), v kateri tožilstvo prvoobtoženemu nekdanjemu direktorju TEŠ Urošu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok.