Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja končal zakonodajno pot

Glavni namen zakona, ki je danes končal zakonodajno pot, je neozdravljivo bolnim, ki jim ne moreta pomagati niti medicina niti paliativna oskrba, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti. Ta mora biti pravno urejena in zagotavljati družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami. Poslanci so po splošni razpravi o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja s 64 glasovi proti in devetimi za odločili, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Podprli so ga štirje poslanci SD in štiri iz Levice. V Svobodi predloga niso podprli, ker so o tem vprašanju že vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma. Predlog v državni zbor so vložili s 5513 podpisi volilcev.