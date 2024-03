Novela, ki so jo nevladniki vložili v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha s 5000 overjenimi podpisi volivcev, med drugim določa, da bo morala vlada za naprave za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo, z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in okolje določiti tako stroge mejne vrednosti, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za sežig (razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti).

Upravljavci naprav za sosežig bodo morali obratovanje naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na strožje mejne vrednosti emisij, uskladiti v štirih letih od njegove pravnomočnosti. Nove zahteve glede monitoringa pa bodo morale biti prvič izpolnjene najpozneje v šestih mesecih od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Nasprotniki sprememb zakonodaje, med katerimi so nekateri delavci Salonita Anhovo, predlagateljem očitajo, da želijo uničiti edino cementarno v Sloveniji in delovna mesta, ki jih prinaša. Kot eno najbolj kritičnih zahtev iz predloga novele izpostavljajo, da bi morale biti mejne vrednosti izpustov za cementarne tako stroge, kot so določene v zaključkih o BAT za sežigalnice.