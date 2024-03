Na milijarde žensk in deklet se srečuje z marginalizacijo, krivicami in diskriminacijo, saj več tisočletij moške prevlade še naprej zaznamuje družbe. Vztrajna epidemija spolno motiviranega nasilja ponižuje človeštvo. Več kot štiri milijone deklet na leto naj bi bilo ogroženih zaradi pohabljanja spolnih organov. Diskriminacija proti ženskam in dekletom ostaja popolnoma zakonita v velikem delu sveta. V nekaterih delih sveta to ženskam otežuje lastništvo premoženja, v drugih pa moškim omogoča, da posiljujejo svoje žene brez kazni.

Poleg tega globalne krize najbolj prizadenejo ženske in dekleta. Kjer koli je konflikt, podnebna katastrofa, revščina ali lakota, ženske in dekleta najbolj trpijo. V vsaki regiji sveta je več žensk kot moških, ki trpijo zaradi lakote. V razvitih in v razvijajočih se državah upor proti pravicam žensk, vključno s spolnimi in reproduktivnimi pravicami, ustavlja in celo obrača dosežen napredek. Nove tehnologije, ki imajo velik potencial za odpravljanje neenakosti, pogosto še poslabšajo razmere. To se lahko zgodi zaradi neenakega dostopa, algoritmov z vgrajeno pristranskostjo ali mizoginim nasiljem – od manipulacij z globokimi ponaredki do ciljnega nadlegovanja določenih žensk.

Pri trenutni hitrosti napredka je polna enakopravnost za ženske oddaljena še približno 300 let; enako velja za končanje porok otrok. Takšna hitrost sprememb je iskreno ponižujoča. Polovica človeštva ne more čakati več stoletij za svoje pravice. Enakost potrebujemo zdaj. To pomeni, da moramo pospešiti tempo napredka. To je sicer odvisno od politične ambicije in naložb, kar je tema letošnjega mednarodnega dneva žensk.

Potrebujemo javne in zasebne naložbe v programe za končanje nasilja nad ženskami, zagotavljanje dostojnega dela žensk ter spodbujanje vključevanja in vodstva žensk na področjih digitalnih tehnologij, izgradnje miru, podnebnih ukrepov in vseh sektorjev gospodarstva. Prav tako moramo nujno podpreti organizacije za pravice žensk, ki se borijo proti stereotipom, se spopadajo s tradicijami in kulturnimi normami ter poskrbijo, da so glasovi žensk in deklet tudi uslišani. Trenutno prejmejo le neznatnih 0,1 odstotka mednarodne razvojne pomoči. To se mora spremeniti.

Naložbe se morda zdijo oddaljene od vsakdanjega življenja žensk in deklet, toda slednje so ključne, da se deklicam v šolah zagotovijo enake možnosti kot dečkom. Potrebne so naložbe v digitalno izobraževanje in razvoj veščin. Prav tako so potrebne naložbe v varstvo otrok, ki omogočajo skrbnikom, večinoma materam, opravljanje plačanega dela zunaj doma. Še več, potrebne so naložbe za izgradnjo vključujočih skupnosti in družb, v katerih sodelujejo ženske in dekleta iz vseh ozadij. Finančne naložbe v enakopravnost niso le pravilna odločitev, ampak tudi dobra naložba. Podpora ženskam pri vstopu na formalne trge dela krepi gospodarstva, povečuje davčne prihodke in širi priložnosti za vse.

Zagotavljanje potrebnih naložb v ženske in dekleta zahteva tri stvari. Prvič, povečanje dostopnosti cenovno ugodnih, dolgoročnih financ za trajnostni razvoj in reševanje dolžniške krize, ki duši mnoge razvijajoče se ekonomije. V nasprotnem primeru države preprosto ne bodo imele sredstev za naložbe v ženske in dekleta. Potrebujemo takojšnje ukrepe za zagotovitev pogojev, da bodo države z obeti nevzdržnih dolžniških obrokov lahko dihale, hkrati pa moramo spodbujati multilateralne razvojne banke, da zagotovijo veliko več zasebnih financ po dostopnih stroških. Dolgoročno moramo reformirati mednarodno finančno arhitekturo in jo narediti veliko bolj odzivno za potrebe držav v razvoju.

Drugič, države morajo dajati prednost enakosti za ženske in dekleta – prepoznati, da enakost ni le vprašanje pravic, ampak temelj mirnih in uspešnih družb. To pomeni, da se vlade aktivno ukvarjajo z diskriminacijo, porabijo sredstva za programe podpore ženskam in dekletom ter zagotovijo, da se politike, proračuni in naložbe odzivajo na njihove potrebe.

Tretjič, potrebujemo povečanje števila žensk na vodilnih položajih. Imeti ženske na položajih moči lahko pomaga spodbuditi naložbe v politike in programe, ki se odzivajo na realne potrebe žensk in deklet. Predvsem sem ponosen, da imamo že od začetka mojega mandata – in prvič v zgodovini organizacije – enako število žensk in moških na vodilnih položajih v celotnem sistemu Združenih narodov.

Enakost bi že morala biti tukaj. Konec patriarhata zahteva denar na mizi – čas je, da ga izkašljamo.