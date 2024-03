»Ob vse večjih pritiskih na stavkajoče v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča v sindikatu Fides opozarjamo, da imajo zaposleni legitimno pravico do stavke in s tem nikogar ne diskriminirajo. V osmih tednih stavke predvidenega pregleda v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami ni opravilo zgolj 20 oseb,« so v stavkajočem Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Ponavljajo, da vsi stavkajoči člani sindikata še naprej vestno opravljajo svoje delo in skrbijo za najranljivejše. »URI Soča še naprej spada v sam vrh rehabilitacijskih inštitutov, zato si njihovi zaposleni in bolniki, za katere skrbijo, zaslužijo spoštovanje,« so zapisali. Ostro so zavrnili tudi očitke o sumu diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je namreč v sredo vladi izdal priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti invalidov, ki med zdravniško stavko ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj.

Zaradi suma diskriminacije je predlagal inšpekcijski nadzor na URI Soča, kjer opravljajo preglede invalidov pred vozniškim dovoljenjem.

Več klicev in sporočil obupanih invalidov, ki ne vidijo izhoda iz situacije, so prejeli tudi na Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Ti so v današnjem sporočilu navedli primer gospe z napredujočo multiplo sklerozo, ki ji je 22. januarja poteklo vozniško dovoljenje. Na pregled v Ambulanti za voznike URI Soča je bila naročena 16. januarja, a so ji ga zaradi stavke prestavili na september, kar pomeni, da skoraj celo leto ostaja tako rekoč nemobilna.

Ob tem opozarjajo tudi na določila zakona o stavki, po kateri se lahko pravica do stavke zagotovi na način, da se izpolnjuje mednarodne obveznosti, torej tudi Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov.

Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je namreč v ponedeljek odločil, da bo sledil mnenju sindikata Fides, ki meni, da je vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke neustaven in nezakonit. V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami bodo tako še naprej obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let.

Tako v nacionalnem svetu kot v Fidesu pa vlado pozivajo, naj reši zagato z odlokom podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj kot je bilo to urejeno v času epidemije covida-19. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je sicer pred časom že javno ocenila, da bi to bilo možno, a da so omejitve veljavnosti dovoljenj postavljene z razlogom, torej z namenom zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.