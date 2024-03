Domačini so videli, da so pristajale vojaške ladje in ob tem dobili tudi vsemogoče dobrine. Ko je bilo vojne konec in ni bilo več ladij, je spet vsega zmanjkalo. Neuspešno so gradili nove pomole, da bi privabili ladje. Naši verniki ravno tako gradijo razkošne železniške postaje za vlake, ki vozijo po voznem redu parnih lokomotiv iz časa nastanka zastarelih prog. Kupujejo celo čudovite nadstropne vlakovne kompozicije, ki v glavnem prazne počasi vozijo po zastarelih progah. Namesto v postaje bi bilo treba denar vložiti v izgradnjo sodobnega železniškega prometa z dvotirnimi elektrificiranimi železnicami. Osebno bi rajši čakal pod dežnikom na vlak (in se še peljal z udobjem gomulke), ki bo pripeljal z manj kot minutno zamudo in pripeljal na cilj hitreje kot z osebnim avtomobilom. Primer so nemške železnice.

Nace Kovačič, Ljubljana