V zadnjem času lahko spremljamo kalvarijo brezdomcev v Ljubljani, nad katere so se spravile nune (Uršulinke), ki jih hočejo preko sodišča spraviti na cesto. Dnevni center za brezdomce v Ljubljani, ki na Kongresnem trgu nudi hrano, higieno in oblačila, ostaja brez prostora za svojo dejavnost. Red nun, ki ima prostor v lasti, pogodbe za najem noče podaljšati. Seveda je takšno ravnanje v nasprotju s krščanskim naukom in tudi civilizacijskimi standardi.

Vsakemu odraslemu človeku pa je jasno, da si teh postopkov izgona niso izmislile nune same. Verjetno (gotovo) je nad njimi avtoriteta, ki edina lahko sprejema takšne odločitve, to je seveda ljubljanska nadškofija. Verjetno bi o tej temi lahko več povedal sam nadškof Stanislav Zore.

Če se vrnemo na naslovno temo, to je uvedba prostovoljnega cerkvenega davka, je ta primer dovolj zgovoren, da se državljani in davkoplačevalci sami odločimo, koga bomo financirali, med drugim tudi verske skupnosti. Zato, gospa predsednica, še je čas, da spregovorite o tej temi in date pobudo za javno razpravo, tudi za referendum, če je treba.

Za utemeljitev te teme dajem primer takšnih praks v Evropi. V nekaterih državah Evrope je uveden prostovoljni cerkveni davek, ki državljanom omogoča, da del svojega dohodka namenijo verski skupnosti, to so Nemčija, Avstrija, Švica in Finska. Verjetno pa v teh državah ne bi tolerirali izgona brezdomcev na cesto, upam, da tudi pri nas ne bo tako.

Gorazd Cuznar, Črnomelj