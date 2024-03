Kljub relativno visokim temperaturam vremenske karte kažejo, da bi konec tedna lahko spet snežilo. »Pobelilo bo gore, po nižinah pa v naslednjih desetih dneh 'zelo verjetno' ne bomo videli snega,« so v sredini tedna razglasili napovedovalci naše vremenske usode. Glede na to, da bo po večini projekcij sneg v prihodnosti bolj redke narave, si velja vsako snežinko, ki bo morebiti padla na nas, dobro zapomniti in morda celo dokumentirati, kot to počne Sašo Avsenik, ki je minule dni nastopil v oddaji Židano popoldne na Radiu Veseljak in razodel, da ga pojav izginjajočega snega kar precej žalosti. »Zelo pogrešam tisto pravo zimo. Včasih smo imeli v Begunjah od decembra do marca, aprila sneg. Letos se je to zgodilo samo enkrat in takrat sem aktiviral čisto vse, da so to poslikali, da bomo lahko pokazali naši mlajši generaciji, da smo imeli sneg,« je o dokumentih nekega časa razlagal naslednik glasbene dinastije Avsenik.

Tako kot kristalizirana voda v podobi snežink utegne z naših vidnih pa tudi slišnih polj prilično kmalu izginiti še športni komentator Andrej Stare. Potem ko so ga zaradi malce preveč razposajenega obnašanja med prenosom tekem za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih šefi s športnega oddelka depolitizirane javne televizijske hiše poslali na prisilne počitnice, naj bi se jezični doktor kanil po hitrem postopku upokojiti. Vsaj tako je naznanil direktor nordijskega centra Planica in redni strokovni sokomentator prenosov smučarskih skokov in poletov Jelko Gros, ki je pretekle dni odgovarjal na vprašanja klikalcev in gledalcev družbenih omrežij pred prihajajočim zaključkom skakalne sezone v Planici, konferenco odprtega tipa pa so povzeli na spletnem razpečevalcu novic žurnal24.si. Malikovalci lika in dela Andreja Stareta so namreč Grosa množično zasuli z vprašanji, kot je, kam je izginil njihov najbolj priljubljeni športni komentator. »Mislim, da ga moramo vsi skupaj nagovoriti, da se vrne na komentatorsko mesto. Nekako se hoče upokojiti, ni več rosno mlad. Je mlad, ni pa več rosno mlad. Mogoče bi bilo fino, da ga vsi skupaj nagovorimo,« je Gros pozval občinstvo, da prepriča legendarnega komentatorja, da naj se vrne v svojo komentatorsko jazbino.

Pregrešno drag regrat

Tako kot so se navdušenci nad letečimi smučarskimi disciplinami ukvarjali s Staretovim čudežnim izginotjem, se je med pripadniki pomladnega nabiralništva razplamtela debata o cenah regrata. »Kako je mogoče, da kilogram regrata v Ljubljani stane 20 evrov, lahko tudi 24 evrov, če pa ga pri nas prodajamo za od 8 do 10 evrov za kilogram?« so po poročanju portala N1 ta teden menda razpredali skoraj vsi na mariborski tržnici, saj pri njih kilogram te svete zeli stane pol manj. Odločili so se, da gredo zadeve preverit kar na mesto cenovnega zločina. »Večina prodajalcev ga je prodajala po pet evrov za četrt kilograma oziroma po 20 evrov za kilogram. A so cene regrata na ljubljanski tržnici tudi višje, nekateri ga prodajajo celo po 6 evrov za 'četrtinko' oziroma po kar 24 evrov za kilogram,« se je glasilo končno poročilo, ki je zakrožilo po svetu in domovini. Z regratom v skledi ali pa tudi brez pa že potekajo priprave na ženitveni ples naših pernatih prijateljev, saj bo prihodnji torek, 12. marca, god sv. Gregorja ali po domače​ gregorjevo, dan, ki po ljudskem izročilu slovi praznik ljubezni in začetek pomladi, saj naj bi se takrat ženile tudi ptice. Gregorjevo se je po starem julijanskem koledarju sicer praznovalo na prvi pomladanski dan v letu, torej 21. marca. S spremembo koledarja, ki je prav po svetniku Gregorju poimenovan gregorijanski, se je gregorjevo premaknilo nazaj na 12. marec, pa je razlaga, zakaj se prvi dan podaljšanega dneva praznuje že 12. in ne 21. marca.

Tako kot pritiče dnevu luči in ptičjemu parjenju, ta veseli dan praznuje tudi naša zvezdniška elita. In to na način, primeren njihovemu družbenem statusu, torej zelo glamurozno. Priznana pevka Irena Kogoj, med poslušalci obveznih glasbenih kvot bolj prepoznana kot Regina, je na primer za revijo Lady razložila, da gregorjevega ne praznuje v kakšnem posebnem čustvenem smislu, je pa namignila, da bi bilo treba glede na to, da se ptički ženijo, prilagoditi garderobo. »Recimo kakšno rožnato spodnje perilo. Rdeče se nosi na silvestrovo, za gregorjevo pa recimo rožnato. Rožnate nogavičke, rožnate visoke petke, potem se bomo pa ženili. Definitivno je to praznik življenja,« je zažgolela navihana pevka. Njena kolegica iz pevskih krogov in igralka ter družbenopolitična aktivistka Lara Jankovič pa je ta ljudski praznik okarakterizirala kar za slovensko valentinovo. »To je v resnici naš pravi praznik ljubezni, ko se ptički ženijo, tako je to naše valentinovo, ne pa ameriški datum, ki ga sama ne upoštevam. Zato pa toliko rajši slavim gregorjevo in takrat so pri meni na sporedu srčki, ptički, lupčki in vse drugo. To se mi zdi nekaj prijetnega, saj praznovanja ljubezni ni nikoli preveč,« je prepričana Jankovičeva.

Smolej shujšan vkorakal v pomlad

Medtem ko se ženski del vseobče poznanega zvezdniškega življa ukvarja z roza spodnjicami, srčki in »lupčki«, del pripadnikov moških kvot že žanje sledove odrekanja v smislu prehranjevanja. Igralec Uroš Smolej je na primer eden takšnih, ki so konec zime dočakali deset kilogramov lažji, zato, kot so nas obvestili v reviji Suzy, že pred začetkom pomladi prekipeva od optimizma in energije. A da ne bi kdo slučajno pomislil, kot so še pripomnili, preden so dali besedo Smoleju, da je odvečna kilaža izpuhtela kar sama od sebe. Ti rezultati so posledica trdne odločitve in življenjskih sprememb, kako kilogramom napovedati vojno. »Človek se prehitro sprosti in postane prevelik hedonist. Zaželel sem si bolj zdravega življenjskega sloga, zato sem z novim letom spremenil režim prehrane. Izločil sem ogljikove hidrate, mlečne izdelke, sladkarije, jajca, stročnice, razhudnike, za nekaj časa tudi alkohol. Ostali so mi meso, ribe, zelenjava in še veliko zdravih možnosti ter tudi kakšne nove surovine, ki jih prej nisem niti poznal in jih nisem uporabljal v kuhanju,« je povedal pomladno razposajeni Smolej.

V Nedeljskem dnevniku pa se je v shujšanem stanju bralstvu oglasil nekdanji politik, predsednik vlade, evropski poslanec in predsednik nekdanje stranke SKD Lojze Peterle, ki je ravno prejšnji teden končal vsakoletni enomesečni post, ko je pil le vodo, čaj in občasno zelenjavni sok, ter še nadgradil Smolejev manko desetih kilogramov na kar dvanajst izgubljenih življenjskih sopotnikov v podobi odvečnih kilogramov. Se je pa Peterle poleg tega, da se je pohvalil, kako v dobri kondiciji je, izpovedal tudi o svojih nekdanjih potovalnih navadah, med katere sodi tudi klasično štopanje, o katerem je povedal anekdoto iz časov, ko je končal svoj mandat predsedovanja slovenski vladi. »Naša vlada je ukinila nekaj pravic politikom po prenehanju mandata, tako da sem ostal brez vozila, voznika, varnostnikov. Moral sem priti v Slovenske Konjice, žena pa je potrebovala avto za otroke. Postavil sem se na cesto in kmalu me je pobral možakar, ki je najprej peljal mimo in se nato vrnil, da je videl, ali sem to res jaz,« je povedal Peterle.