Mi smo Maribor!

Nogomet je igra, ki je zaznamovala moje življenje in vplivala na moje dojemanje sveta. Odraščanje na vasi je v takratnih časih za otroke pomenilo prikrajšanost za številne aktivnosti, ki jim omogočajo razvoj sposobnosti. Maribor je bil za nas oddaljen skoraj svetlobna leta, tako da smo na primer o glasbeni šoli lahko le sanjali. Ker tudi šola ni ponujala nobenih aktivnosti, starši pa seveda niso imeli časa, smo bili prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Gledano z današnjimi očmi smo imeli otroštvo, ki ga pedagogi in razvojni psihologi priporočajo današnjim otrokom. Njihov prosti čas je namreč v veliki meri sprogramiran tudi po (dobronamerni) želji staršev, toda potem dirjajo od ene dejavnosti do druge. No, še slabše se godi tistim »nedirjajočim« otrokom, ki veliko časa prebijejo pred ekrani.