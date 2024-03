Slabo duševno zdravje je velik davek pandemije covida-19, med razloge pa spada še negotova realnost, ki jo povzročajo vojna v Ukrajini, rekordno visoka inflacija in s tem strma rast življenjskih stroškov. Jasno je, da je primeren delovni proces pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja, saj zaposlenim omogoča doživljanje pozitivnega občutka vključenosti, koristnosti, kreativnosti in podpore sodelavcev. Dejan Sušnik, generalni direktor podjetja RCM, finalista Zlate niti med srednjimi podjetji, pravi, da so z namenom izboljšanja ravnotežja med delovnim in zasebnim življenjem implementirali možnosti prilagodljivega delovnega časa. Poleg tega so ustvarili delovno okolje, ki spodbuja odprto komunikacijo in razumevanje med sodelavci. Sandra Erker Haidar, izvršna direktorica tega prevaljskega podjetja, ki je vodilno na področju carinskega posredovanja in logistike v Sloveniji, ob tem dodaja: »V preteklem letu smo sprejeli odločitev, da se ne osredotočamo zgolj na merjenje odnosa med organizacijo in zaposlenimi ter njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu. Šli smo korak dlje in se vključili v projekt 'Trajnostno in trdoživo voditeljstvo Slovenija 2023' pod okriljem Quintauma, Združenja Manager, IRCAI/IJS in EF Ljubljana. Cilj diagnostike 'Zdrava organizacija prihodnosti' je bil zagotoviti trajnostni razvoj zaposlenih, ob hkratnem doseganju dolgoročne uspešnosti organizacije. Naši rezultati so presegli povprečje referenčne ocene za Slovenijo, kar nas izjemno veseli. Vsak zaposleni je imel možnost prejema celostnega osebnega poročila, ki mu je omogočilo vpogled v morebitne slepe pege na področju kariere in zasebnega življenja.« Njihova odločitev za takšen pristop izhaja iz želje, da postavijo človeka v jedro organizacije. Želijo ustvariti delovno okolje, ki bo zagotavljalo odlično izkušnjo za zaposlene, spodbujalo njihov potencial za rast in razvoj ter skrbelo za njihovo celostno blaginjo in dobro počutje. Prizadevajo si za ustvarjanje podpornega delovnega okolja, kjer se zaposleni počutijo slišane in deležni podpore ne le v poklicnem, ampak tudi osebnem življenju.

Nujna je pozornost na znake izgorelosti

V podjetju Makom trgovina iz Velenja, ki je finalist Zlate niti med malimi podjetji, prav tako spodbujajo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. »Zaposlene spodbujamo, da izkoristijo dopust, si vzamejo potrebne odmore in postavijo jasne meje med poklicnim in zasebnim življenjem. Verjamemo, da spočit in motiviran sodelavec bolje prispeva k uspehu podjetja. Prav tako smo pozorni na znake izgorelosti in aktivno delujemo proti preobremenjenosti. Ko zaznamo težave, skupaj poiščemo rešitve, da preprečimo izgorelost in spodbujamo dobro počutje. Glede na to, da se zelo dobro poznamo, takoj vemo, če se kdo ne počuti dobro ali ga nekaj tare. Če slaba volja traja dalj časa, se vedno pogovorim s sodelavci in jim poskusim pomagati pri reševanju težav. Enako pristopajo tudi preostali. Ustvarili smo kulturo, kjer se vsak član ekipe počuti varno, da izrazi svoje skrbi ali težave, vedoč, da bo prejel podporo in razumevanje. Ta kultura odprtosti in medsebojne podpore je ključnega pomena za ohranjanje zdravega delovnega okolja,« je prepričan Tomaž Sijarto, direktor podjetja Makom trgovina, kjer zagotavljajo kakovostne rešitve na področju higiene, čiščenja in vzdrževanja prostorov.

Duševno zdravje z roko v roki s telesnim zdravjem

Skoraj 90 odstotkov državljanov EU meni, da je spodbujanje duševnega zdravja enako pomembno kot spodbujanje telesnega zdravja. »Torkovi večeri so pri nas rezervirani za badminton, ki se ga udeležuje dobršen del ekipe. Eden od sodelavcev je strasten golfist, tako da nas je po službi peljal na trening golfa. Kar nekaj pa nas je ljubiteljev kolesarjenja. Tisti najbolj zagrizeni prihajajo, kadar jim vreme dopušča, v službo s kolesom. Nekateri dnevno prekolesarijo po 50 kilometrov za migracijo na delo. Imamo tudi svoje kolesarske drese in športne jakne. Radi hodimo v hribe, kar nekaj je tudi rednih tekačev. Ponosni smo, da lahko nudimo okolje, kjer se zaposleni počutijo podprte v svojih prizadevanjih za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja,« pravi Sijarto. Poseben poudarek dajejo tudi teambuildingom, ki so velikokrat športno obarvani. »Novoletni zaključek je na primer vključeval pohod v sveže zapadlem snegu do planinske koče, kjer smo prenočili. Takšne izkušnje ne le krepijo našo fizično kondicijo, ampak tudi gradijo občutek skupnosti in pripadnosti med sodelavci,« meni Sijarto.

V podjetju RCM za telesno zdravje zaposlenih skrbijo na več načinov. Spodbujajo redne odmore in vzdržujejo podporno delovno okolje, ki spodbuja zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. »Redno izvajamo ocenjevanje delovnega okolja in zadovoljstva zaposlenih ter prilagajamo ukrepe v skladu s pridobljenimi povratnimi informacijami. Predani smo nenehnemu izboljševanju in razvoju ukrepov za telesno in duševno zdravje ter verjamemo, da s tem prispevamo k dobrobiti in uspešnosti naših zaposlenih,« pojasni Sušnik iz podjetja RCM in doda, da poleg tega vsako leto organizirajo različne dogodke, kjer imajo zaposleni možnost sproščenega druženja, izvajanja različnih športnih aktivnosti in kulturnega udejstvovanja.

*** Duševne stiske so v naši družbi v porastu. Po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje so duševne stiske v Sloveniji že dve leti zapored četrti najpogostejši razlog za bolniške odsotnosti z dela.

*** Skoraj 90 odstotkov državljanov EU meni, da je spodbujanje duševnega zdravja enako pomembno kot spodbujanje telesnega zdravja.