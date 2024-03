V Sloveniji imajo 70 redno zaposlenih. Prisotni pa so tudi v celotni jadranski regiji, prek sestrskih podjetij v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju in Črni gori, ter New Yorku. Skupno torej okoli 150 špičakov, pri čemer pa Tone Stanovnik, direktor in ustanovitelj, prisega, da Špica ne bo prodana v tuje roke. »Kar nekaj uspešnih IT-podjetij je bilo nedavno prodanih v tujino. Zdi se mi prav in predvsem trajnostno, da imamo centralo in transakcijski račun tukaj v Sloveniji in da tukaj plačujemo davke, saj smo tukaj hodili v šole in tukaj uporabljamo javne zdravstvene storitve.« Njihove rešitve vključujejo področja mobilnega računalništva, registracije delovnega časa in kontrole pristopa. Med drugim njihova orodja pomagajo pri racionalnem načrtovanju delovnega časa, spremljanju časa po projektih, upravljanju odsotnosti in nadur, avtomatični pripravi podatkov za obračun plač in projektov. Glede na nedavno novelo zakona o beleženju časa Stanovnik komentira: »Bili ob pravem času na pravem mestu, z novo programsko opremo v oblaku in opremljeni s pravimi znanji smo uspešno obvladali priložnost. Pred tem smo nove kupce uvajali na terenu posamično. Zaradi velikega povpraševanja pa smo razvili neke vrste samopostrežni onboarding proces, podprt z webinarji. Tako so lahko kupci rešitev pred odločitvijo dodobra stestirali in smo jih lahko uvajali včasih celo več hkrati na daljavo.«

Kako graditi dobre odnose

Da podjetje dobro posluje, pa ne gre računati le na pravi trenutek, nujno je, da posel poganjajo dobri odnosi. Stanovnik pri tem citira alpinista Nejca Zaplotnika: »Cilj je pot.« Nikdar ne moreš z gotovostjo trditi, da si dobro uredil podjetje. Vedno se soočamo z nečim novim, kar zahteva novo preureditev. Pri srcu so jim agilni pristopi. Kot pravi v šali, »smo najstarejši start-up v Evropi. Kljub temu da imamo 40 let, vsakič uvajamo kaj svežega.« Ena izmed dobrih praks je tudi udeležba delavcev pri dobičku, saj zadnjih 15 let vsako leto rezultate poslovnega uspeha razdelijo tudi med sodelavce. Prav tako gradijo mostove do sodelavcev, ki se želijo preizkusiti še v kakšnem drugem podjetju. Vsaj šest zaposlenih, ki so odšli, se je tudi vrnilo.

Kadrovski izzivi z druge plati

V informatiki je pridobivanje novih sodelavcev že dlje časa izziv. Vse bolj opažajo, da je šampione mogoče najti tudi zunaj pričakovanih izobrazbenih krogov. »Sem inženir. Dolgo sem mislil, da moramo rekrutirati inženirje, vseh drugih poslovno-prodajnih veščin pa se bomo priučili. No, zadnje čase menim drugače, vedno bolj cenim interdisciplinarnost in raznolike poglede ter izkušnje. Rek, ki ga imam letos pogosto v mislih, je: 'Kjer sta dva enako misleča, je eden odveč.' To sicer v podjetje prinaša več trenja, a hkrati tudi inovacije in boljše rezultate.« Opažajo, da je na področju evidence delovnega časa zaželeno, da imajo njihovi zaposleni tudi poglobljena kadrovska znanja, saj so tako najboljši sogovorniki svojih strank.