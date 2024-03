Veljalo je, da je marec sušec. Če mislite, da zato, ker je v tem mesecu padavin malo, niste na pravi poti. Več jih je kot januarja in februarja, v povprečju, seveda. Sušec zato, ker začnejo rastline črpati vodo iz tal, ker se poveča izhlapevanje iz tal – sonce je »višje na nebu«, dnevi so daljši in tla se bolj segrevajo, pa tudi vetra je zaradi temperaturnih razlik lahko več. Skratka, vrhnji sloj zemlje se pogosto v tem mesecu dovolj osuši, da lahko začnemo kaj brkljati po vrtu oziroma kmetje (pa ne brkljati) na poljih. A trenutno nič ne kaže na to možnost. Dež nas vsake toliko časa zalije – na vzhodu manj, drugod pa kar konkretno. Že tretji konec tedna bo moker. Ljudski pregovor pravi: »Če je sušca zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila.« Če bi gledali le količino padavin, je to seveda skoraj nemogoče. Da bi v treh poletnih mesecih padlo manj dežja kot marca, bi bilo pa res izjemno, izjemno. A seveda ni vse samo v količini – poletne padavine so pogosto nalivi, kjer veliko vode odteče, veliko je tudi izhlapi, porabijo jo rastline. Morali bi izračunati razmerje med temi parametri in nekako priti do rezultata, kako učinkovita je količina padavin marca in poleti. Ampak dvomim, da so v preteklosti ljudje mislili prav to. Tako ali tako ni nobene osnove, na kateri bi lahko upravičili zgornji izrek, se pa lepo sliši, ni kaj.

Še enega imam: »Če mučence (10. marec) mrazi, zmrzuje še štirideset noči.« Vas je morda tale prepričal? Ne sprašujte mene, ker sem obremenjen z meteorologijo, ki seveda ne more upravičiti takega sklepanja. Ni logike, ki bi to potrdila. Sploh pa ne v teh časih, ko se vse obrača bolj na toplo stran (razen nočnih pozeb). Če še enkrat pazljivo preberete, vidite, da bi morali imeti do konca aprila zjutraj slano. Pa bodimo velikodušni in dopustimo, da bi bila slana le v polovici primerov – še vedno je to skoraj nepredstavljivo.